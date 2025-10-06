Una usuària de l'R3: «No m'esperava trobar una afectació el dia abans del tall»

A menys de 24 hores de l'inici del macrotall a l'R3, la línia s'ha vist afectada per una incidència entre les estacions de Granollers-Canovelles i Mollet-Santa Rosa que ha obligat a interrompre el servei durant més d'una hora. A més, la caiguda d'un arbre a la via també ha obligat a tallar la circulació entre Vic i Balenyà-Hostalets.
Una usuària habitual de l'R3 a Vic, la Nerea, es mostrava resignada aquest matí: "Quan he anat a mirar la pantalla he vist que el meu tren no sortia". Diu que estava assabentada del tall d'aquest dimarts, però no s'esperava trobar-se amb una incidència just el dia abans: "El tren sempre és una pel·lícula". Lamenta que es troba amb incidències diàriament, "ja sigui a les vuit del matí com a les deu de la nit".
La Nerea s'ha dirigit fins a l'estació de Vic per agafar un tren de l'R3 fins a Balenyà. En arribar, però, s'ha trobat amb la incidència i ha vist que el comboi que havia d'agafar no sortia a la pantalla. "Haig d'anar a buscar la meva mare que no està bé, i ara no sé a quina hora arribaré", s'ha queixat en declaracions a l'ACN. Lamenta que aquesta línia l'ha deixat "tirada" moltes vegades: "Sempre arribo tard, sigui a la feina o als estudis".
Aquesta usuària habitual de la línia diu que estava assabentada del macrotall de l'R3 que començarà aquest dimarts 7 d'octubre i s'allargarà durant 16 mesos, però el que no s'esperava era trobar-se amb una incidència just el dia abans. Està preocupada per la coordinació entre els trens i els autobusos substitutoris. "Aquests dies hauré de baixar molt a Barcelona i no sé com m'ho faré", lamenta.
La circulació a l'R3 ha quedat restablerta poc abans de les nou del matí, després d'haver estat tallada per una incidència entre Granollers-Canovelles i Mollet-Santa Rosa, segons ha informat Renfe.
Inicialment, el tall ha estat entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll i, posteriorment, s'ha recuperat, a excepció del tram entre Granollers-Canovelles i Mollet-Santa Rosa, on s'ha localitzat la incidència per manca de tensió. Tot i el restabliment, es mantenen retards d'una mitja hora a la línia, on la caiguda d'un arbre també ha obligat a tallar la via durant una estona entre Vic i Balenyà-Hostalets.