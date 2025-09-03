Una baralla a Manlleu acaba amb un ferit greu per arma blanca

Un jove ha resultat ferit greu després de ser apunyalat per un altre home a Manlleu. Els fets, segons avança ElCaso.cat, van tenir lloc aquest dilluns a quarts de vuit del matí al carrer de Castellot.
Els dos joves van començar a barallar-se a plena llum del dia, si bé la policia encara no ha pogut esbrinar-ne els motius.
Durant l'enganxada, un dels homes va apunyalar l'altre, el qual va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital de Vic.
Segons detalla ElCaso.cat, els Mossos d'Esquadra resten a l'espera que el jove ingressat es recuperi per poder prestar declaració i esclarir els fets. La policia catalana, que té oberta una investigació per resoldre el cas, treballa amb la hipòtesi que la baralla va ser entre coneguts.
Baixa la criminalitat a Manlleu
El Ministeri de l'interior espanyol ha publicat recentment les dades referents a la criminalitat del primer semestre del 2025. En el cas de Manlleu, els delictes convencionals han baixat un 20,8% respecte de l'any anterior, passant dels 173 fets als 137.
Les infraccions que més s'han reduït a la capital del Ter durant el període analitzat han estat els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries (-60%).
També ha baixat la cibercriminalitat, passant de 74 a 33 fets delictius (-55,4%). En aquesta línia, s'han reduït les estafes informàtiques en un 55,7%.
Entre les infraccions que més pugen hi ha els robatoris amb violència i intimidació (+100%). També s'han registrat més les agressions sexuals, encara que les violacions han baixat.
Finalment, les infraccions penals també han baixat un 31,2% a Manlleu: l'any 2024 van registrar-se 247 fets, mentre que el mateix període d'aquest 2025 se n'han comptabilitzat 170.