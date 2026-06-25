Ábalos denuncia que ha patit un judici polític i assegura que la condemna estava «predeterminada»

L’exministre socialista José Luis Ábalos ha qualificat el seu judici al Tribunal Suprem pel cas de les mascaretes de “polític” i ha assegurat que la condemna estava “predeterminada”. En una gravació des de la presó de Soto del Real publicada per a Ser aquest dijous, l’exministre carrega contra la “voluminosa” pena de 24 anys de presó que li ha imposat l’alt tribunal, tot i que admet que “l’intuïa”. Ábalos també ha carregat contra el “premi” del Suprem a l’empresari Víctor de Aldama, a qui acusa d’haver confessat per aconseguir la “impunitat” en aquesta i en altres causes. “Corrupció també és l’arbitrarietat de la desproporció i el premi al delator no penedit” ha apuntat l’exdirigent socialista.
El tribunal ha condemnat Ábalos i Koldo García pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. En el cas d'Aldama, que va col·laborar amb la justícia, suspèn l'execució de la pena amb la condició de no delinquir i de fer treballs comunitaris durant un any. De tota manera, el Suprem conclou que tots tres formaven una organització criminal, amb repartiment de funcions, per cometre "greus delictes de corrupció". A la sentència, el tribunal aprofita per constatar el "greu deteriorament de la confiança en el sistema polític" que provoquen aquest casos de corrupció, i avisa que afecta els fonaments de la democràcia.
Al Congrés, Pedro Sánchez va assumir la sentència i va aïllar el cas d'Ábalos de la resta de causes obertes a l'entorn del PSOE. "No hi pot haver espai d'impunitat per a persones corruptes, siguin qui siguin", va dir, i va negar que hi hagi corrupció generalitzada ni finançament irregular del seu partit. "Volem que es faci justícia i que aquells que han tacat el bon nom del PSOE i del meu govern ho paguin", ha afirmar.