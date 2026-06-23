«Qui la fa, la paga, es digui Ábalos o Ayuso»: la Moncloa busca el xoc amb el PP davant l’ofensiva judicial

El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que treballa perquè la corrupció “ni es toleri ni s’aplaudeix”, l’endemà de la sentència que condemna a 24 anys de presó José Luis Ábalos . El ministre per a la Transformació Digital i la Funció Pública, Óscar López, ha assegurat que el PSOE “va actuar amb contundència quan es van conèixer les activitats” d’Ábalos” mentre que el PP defensa l’entorn de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relació a la investigació sobre la Alberto González Amador i els seus negocis amb Quirón. “El que la fa, la paga, es digui Ábalos o Ayuso”, ha assegurat López.
En tot moment, els membres de l’executiu han intentat mostrar la diferència d’actitud entre el PSOE i el PP davant els diversos afers corruptes que es van coneixent. “L’important no és només que es produeixin casos, sinó com s’actua quan apareixen aquests casos de corrupció”, ha afirmat la ministra portaveu, Elma Saiz.
Sobre el cas que afecta Begoña Gómez, que aquest dimecres tornarà a comparèixer davant el jutge Peinado per lliurar-li el passaport, Óscar López ha considerat que tot aquest cas ha estat un "atropellament des de l'inici, amb escrits matussers presentats per una organització ultra". López ha resumit així l’actitud de l’executiu davant els escàndols: “Tolerància zero contra la corrupció, valentia per denunciar la injustícia i cap lliçó per part del PP”. Saiz, per la seva banda, ha assenyalat que esperen que els organismes superiors al jutge Peinado posin ordre en les seves actuacions davant d’”un procediment que no entén ningú”.
A una pregunta sobre l’insult a Pedro Sánchez perpetrat pel porter del Sabadell Diego Fuoli, en la celebració de l'ascens a segona divisió del club vallenc, la ministra portaveu, després de felicitar el Sabadell, ha assegurat que “el porter no va inventar cap expressió”. Saiz ha dit que el fet respon a un determinat clima en què “es recorre a l’insult quan no hi ha més arguments” i ha recordat que l’executiu treballa de fa temps per desterrar l’odi i l’insult dels camps de futbol.
El govern espanyol intenta lluir èxits en la gestió i mostrar unes polítiques amb contingut social. El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts per reial decret llei una inversió de 2.260 milions d’euros per al problema de la dependència. El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha qualificat la inversió com el major esforç de la història fet en dependència, en línia al que ha assegurat unes hores abans el president espanyol. Bustinduy ha afirmat que la despesa feta per l’executiu espanyol en aquest àmbit multiplica per sis la quantitat que hi va destinar el govern de Mariano Rajoy.
La portaveu, aferrant-se a les dades macroeconòmiques, que dibuixen un panorama positiu de l'economia espanyola, s’ha referit també en l’inici de la compareixença posterior al consell de ministres a un article de The Economist que elogia la situació econòmica espanyola i el seu creixement.