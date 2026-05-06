Ábalos reitera que la seva causa estava «predeterminada» i el tribunal deixa el judici vist per sentència

L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha reiterat davant el Tribunal Suprem (TS) que la seva causa estava "predeterminada" i que se l'ha jutjat "més com a persona que pels seus fets". Així ho ha expressat en el seu últim torn de paraula aquest dimecres, poc abans que el tribunal hagi deixat el judici vist per sentència. Ábalos ha criticat les condicions en les quals ha afrontat el judici, assegurant que han suposat una "tortura diària".
"Arribem esposats, matinem i tornem molt tard", ha dit contraposant la situació amb la de Víctor de Aldama, que està en llibertat. També ha criticat les "filtracions" i els judicis paral·lels, que han "deshumanitzat" la seva persona. "Ara soc algú susceptible de cometre qualsevol crim", ha dit. Ábalos ha aprofitat el darrer torn de paraula per criticar que durant l'octubre de 2025 el van obligar a declarar amb un advocat que havia rebutjat de forma explícita, després que el lletrat declarés als mitjans que no pretenia preparar la seva defensa.
Respecte al seu ingrés a Soto del Real el passat novembre, l'exministre ha denunciat que va es va produir "apressadament", amb recursos sense resoldre, un fet que punta a una instrucció, a parer seu, "tancada amb precipitació". També ha criticat la seva "indefensió" durant el procés per no poder accedir als seus dispositius.
Sobre Aldama, el tercer acusat en el cas, ha dit que amb la seva confessió ha aconseguit una condemna molt atenuada, com creu que volia el PP. L'acusat ha recordat que el comissionista va estar detingut dues vegades i que no es troba a presó, un fet que ha atribuït a la "politització" del procés. "Jo no li he fet cap mal a aquest senyor (Aldama) quin mal li he pogut fer perquè em desitgi aquest dany?" s'ha qüestionat.
Informes finals de la defensa
En la presentació dels informes finals, prèvia a la declaració d'Ábalos, l'advocat de l'exministre ha defensat la legalitat dels contractes de mascaretes durant la pandèmia. "Era un tema encapsulat en la normativa que regula la situació d'emergència nacional (...) No admet discussió jurídica", ha apuntat l'advocat Marino Turiel, que ha afegit que Ábalos no va redactar l'ordre ministerial que va permetre l'adjudicació de contracte de compra a Soluciones de Gestión, l'empresa vinculada a Aldama.
Koldo García revela que l'advocat del PP li va oferir col·laborar en la investigació "mentint i delatant" més persones
L'exassesor de José Luís Abalos, Koldo García, ha revelat davant el Tribunal Suprem (TS) que l'advocat del PP, Alberto Durán, li va oferir que col·labores en la investigació "mentint i enganyant a tots els espanyols" i "delatant a més persones". En la seva declaració en l'últim torn de paraula aquest dimecres, Koldo García ha explicat que no ho va acceptar i que té proves per "demostrar-ho". Així, l'exassessor ha carregat contra l'empresari Víctor de Aldama, a qui ha acusat de "viure a costa" d'Ábalos i d'ell mateix. "Ens ha posat a presó amb mentides", ha recriminat Koldo García, que ha tornat a negar haver rebut diners per part del comissionista. "Soc un humil treballador i no he acceptat un sol euro d'Aldama", ha sentenciat.