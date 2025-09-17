Albiol dona suport al Pacte Nacional per la Llengua i es desmarca del PP

Sorprenent decisió a Badalona. Xavier Garcia Albiol i el PP, amb la seva majoria absoluta, han aprovat una moció que dona suport al Pacte Nacional per la Llengua i impulsa una sèrie d'actuacions per l'impuls del català. Cal dir que no és una adhesió com reclamava tota l'oposició -que va abandonar el ple acusant l'alcalde d'autoritari- però el posicionament es desmarca del defensat pels populars a escala nacional. Cal recordar que l'acord va tirar endavant al Parlament amb el vistiplau del PSC, ERC i els Comuns.
La moció dels populars badalonins defensa el català com un "patrimoni cultural que configura la nostra identitat col·lectiva i que s'ha de projectar amb força cap al futur". El text fa referència al paper de la llengua com un element de cohesió social i considera que l'Ajuntament ha de garantir-ne l'ús social. "Fomentar-ne la presència és apostar per la integració, per la igualtat d'oportunitats i pel reforç de la nostra comunitat", resa el document.
El PP badaloní considera que cal consolidar el català entre les noves generacions i entre les persones que venen de fora i demana que les administracions liderin les polítiques d'impuls i de suport a l'ús. En aquesta línia, se signa el suport al Pacte Nacional per la Llengua com a "instrument estratègic" per protegir i incentivar el català. També es reafirma el reconeixement del català com a "element essencial d'identitat i cohesió" al municipi.
L'Ajuntament de Badalona es compromet a impulsar mesures concretes en aquest àmbit. Algunes d'elles són l'ús del català a l'atenció ciutadana i les comunicacions dels serveis públics, el foment de la llengua en l'activitat econòmica i social o el suport a les entitats que promouen l'ús de la llengua. També s'estableix un programa d'acollida lingüística per a persones nouvingudes i la creació d'espais per a l'aprenentatge del català per a joves, famílies i col·lectius específics.
Albiol també assegura que fomentarà l'ús del català en els canals de comunicació públics i que donarà suport a la creació de continguts locals en català a xarxes. De la mateixa manera, diu que desenvoluparà campanyes de sensibilització amb la llengua. La moció del PP ha estat comunicada ja a la Generalitat i el Parlament i entats com Òmnium o Plataforma per la Llengua. "És una iniciativa que no va contra ningú i que ens ha de permetre materialitzar una riquesa cultural que és nostra", ha dit l'alcalde en un missatge a través de xarxes socials.
Crítiques de l'espanyolisme
Les crítiques des de l'espanyolisme no s'han fet esperar. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per a una Escola Bilingüe (AEB), ha titllat de "vergonya" la moció d'Albiol i l'ha acusat d'anar acompanyat d'Òmnium i Plataforma per la Llengua. "Són assetjadors de les famílies que demanen bilingüisme", ha denunciat Losada. L'AEB és l'entitat espanyolista que ha aconseguit que el TSJC tombi el gruix de la llei que volia blindar el català a les aules. Mitjans afins a la dreta espanyolista també han afegit un plus de gravetat a la moció com una mena de cessió al sobiranisme.
L'oposició acusa Albiol d'autoritari
El ple que va tirar endavant la mesura també ha estat marcat per la polèmica. Els nou representants de l'oposició de Badalona -quatre del PSC, dos d'ERC, dos dels Comuns i el de Guanyem Badalona- han abandonat la sala com a protesta pel tarannà "autoritari" de l'alcalde i del PP.
Els quatre partits a l'oposició han denunciat a les xarxes socials que els populars han tombat les mocions que presentaven entorn de qüestions com la llengua, Open Arms o l'assetjament sexual i n'han aprovat d'alternatives fent valdre la majoria absoluta de 18 regidors que tenen a l'Ajuntament. Albiol ha respost que "propostes alternatives es presenten a totes les institucions del món".