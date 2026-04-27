Arxivada la causa contra els tres mossos investigats per la marxa de Puigdemont

Fi a la investigació contra els policies investigats per la marxa de Carles Puigdemont. Un jutjat de Barcelona ha acordat el sobreseïment provisional de la causa oberta contra tres mossos investigats per presumptament haver ajudat l'expresident de la Generalitat a fugir després del seu retorn a Catalunya. En una interlocutòria avançada per Vilaweb, la instructora acorda el sobreseïment total i provisional contra els tres policies, investigats per un delicte d'encobriment, en entendre que "no hi ha prou indicis per poder afirmar que hi hagués un vincle entre ells encaminat a aconseguir" la fugida de l'expresident.
Després de gairebé dos anys d'instrucció no s'ha pogut individualitzar cap conducta dels investigats que hagués contribuït eficaçment a la fugida de Puigdemont després de participar en un acte organitzat per entitats independentistes al passeig de Lluís Companys coincidint amb la sessió d'investidura de Salvador Illa, l'agost del 2024. La seva mera presència al lloc dels fets, prossegueix la instructora, tampoc "pot portar a afirmar que existís entre ells un concert i preparació prèvia" encaminada a facilitar la fugida de Puigdemont i els enregistraments tampoc no ho acrediten.
"Tampoc s'observa comunicació amb aquest -Puigdemont- en baixar de l'escenari després de donar el seu discurs, ni després, o en el moment del trasllat/fugida a França, fase en què els investigats ja havien estat detinguts", recorda. Així mateix, no hi ha "ni un sol indici" de l'existència de missatges, trucades, contactes o intercanvis de qualsevol tipus entre els investigats i l'expresident de la Generalitat i actual líder de Junts que pugui sostenir la hipòtesi de l'encobriment o de qualsevol altre il·lícit penal que es pugui relacionar amb la fuga.
Si bé els testimonis van relatar que el dia dels fets els agents van poder fer la impressió d'"estar atents o d'observar el que passava", cap va afirmar haver presenciat actes d'ajuda material ni d'afavoriment de la fugida de l'expresident i van descartar la realització de conductes actives que poguessin tenir una rellevància penal. En aquest sentit, la jutgessa recorda que el Codi Penal exigeix "una ajuda dels presumptes responsables", que inclou actes com ocultar, auxiliar o ajudar els autors d'un delicte després de la comissió, però no castiga la passivitat.
Per tot això, afirma que "després de la fase de recerca i ara com ara" no es pot constatar que cap dels tres mossos investigats realitzessin actes conjuntament i coordinadament per evitar la detenció i possibilitar la seva fuga. La resolució no és ferma i davant seu les acusacions populars, exercides per Vox i Hazte Oír, poden presentar recurs de reforma o d'apel·lació.