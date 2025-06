Ayuso encén la conferència de presidents i amenaça de marxar si es parla en català

"O m'ho diuen en espanyol, o sortiré". La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertit aquest dijous que abandonarà la conferència de presidents durant les intervencions que es facin en basc o català després que el govern espanyol hagi habilitat per primera vegada l'ús de traducció simultània en aquesta trobada. En una intervenció a l'Assemblea de Madrid, ha afirmat que "no es pensa posar el 'pinganillo'" perquè "en comptes de promoure l'espanyol, el que fan és utilitzar el català per fer provincianisme amb el secessionisme català, que és una corruptela que no penso pagar des de la Comunitat de Madrid".

Ayuso ha afirmat que els presidents de les comunitats del PP assistiran finalment a la Conferència "per coherència" amb les seves peticions anteriors perquè se celebrés la reunió, i per "escoltar la resta de presidents autonòmics". Però també "per no desdenyar els catalans", perquè "si sempre reivindiquem la presència de l'Estat a Catalunya, ara farem el mateix".

Però ha advertit que "pensa dir als ministres, al president i a tota la premsa que el que estan pretenent és una absoluta golfada, i que tot el que m'hagin de dir als passadissos en espanyol, o m'ho diuen dins en el mateix idioma o sortiré". "I pel camí, ja veuré el que faré jo amb aquests 'pinganillos', ja li dic que no me'ls penso posar", ha sentenciat.

"Qui s'endeuti, que ho pagui"

També ha recordat que a la Conferència es parlarà de la condonació del FLA, que beneficia tots els territoris. Les comunitats del PP han consensuat una postura comuna en contra de la mesura, en la línia del que defensa la Comunitat de Madrid, l'única que no té deute del Fons de Liquiditat. "Quan parlem de deute, diré que el que s'endeuti, que ho pagui", perquè "ja n'hi ha prou d'aquesta golfada que costa diners a la resta dels espanyols per crear una acció para-legal perquè el senyor Illa tingui els vots per mantenir, alhora, la màfia a la Moncloa". I segons Ayuso, "quan es parli de Catalunya" –que no consta a l'ordre del dia- defensarà que "no es creï una nació para-legal amb els diners de tots i trencant l'estat de dret i la Constitució, i menys en mans del Tribunal Constitucional, que quina setmana ens ha donat a tots".