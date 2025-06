El PP portarà a la conferència de presidents una esmena a la totalitat contra el «cupo independentista»

Els onze presidents autonòmics del PP han consensuat una posició comuna sobre els vuit punts de l'ordre del dia que han aconseguit incloure en la conferència de presidents de Barcelona, segons avança El Mundo i ha confirmat l'ACN. Entre altres, demanen la retirada del "cupo independentista", en referència al finançament singular, i de la condonació del deute autonòmic. També reclamen un nou sistema de finançament i la redacció d'un decret sobre les bestretes per a les comunitats i per als ajuntaments. Segons fonts del PP, són vuit propostes d'acord –una per cada qüestió plantejada pels populars- que faran arribar al Ministeri de Política Territorial aquest mateix dijous.

L'eix principal de les propostes dels populars, consensuades per l'equip de la secretària general del PP, Cuca Gamarra, és el finançament autonòmic. Proposen revertir la "fragmentació de l'Agència Tributària" que, al seu entendre, vulnera "principis i valors constitucionals essencials com són la igualtat, la solidaritat o la justícia". També demanen que s'aturin les iniciatives de l'executiu espanyol per a la condonació del deute autonòmic. Malgrat que beneficia tots els territoris, els populars volen que es retiri la Llei Orgànica de Mesures Excepcionals de Sostenibilitat Financera per a les Comunitats, que es troba en fase de consulta pública.

Segons els populars, la condonació del deute autonòmic –que allibera els territoris d'haver d'afrontar 83.252 milions d'euros d'endeutament- "no soluciona els problemes de finançament de les comunitats autònomes, que s'han de resoldre mitjançant l'obertura d'un procés de reforma del sistema de finançament actual". I tot i que rebutgen la condonació del deute, sol·liciten que "es mantingui el mecanisme Extra FLA del programa del Fons de Liquiditat Autonòmica", un fons creat el 2012 pel Ministeri d'Hisenda que ofereix préstecs a interessos baixos als territoris per cobrir el dèficit públic, atendre deutes vençuts i finançar serveis essencials.

Els presidents del PP també demanen "respecte" sobre l'autonomia tributària de les comunitats autònomes i la seva capacitat d'abaixar impostos, en la línia que defensa la Comunitat de Madrid. Rebutgen "qualsevol intent de centralisme i imposició tributària del govern central sobre les competències que corresponen a les comunitats autònomes".

Immigració, "competència exclusiva de l'Estat"

En matèria de migració, els populars clamaran contra l'acord assolit entre el govern espanyol i Junts i proposen que la Conferència aprovi un text de "suport al marc constitucional vigent, reconeixent la competència exclusiva de l'Estat en matèria de control fronterer i immigració, com a garantia de seguretat, igualtat jurídica i eficàcia en la gestió de crisis".

Així, aposten per "rebutjar qualsevol iniciativa legislativa que transfereixi o delegui les competències a ens subestatals", perquè al seu criteri "contravé l'article 149.1.2 de la Constitució" i "compromet la capacitat d'Espanya de complir amb les seves obligacions internacionals".

D'altra banda, proposen reforçar els mecanismes de control de fronteres amb "especial implicació de la Unió Europea en el que estigui relacionat amb les costes espanyoles i l'arxipèlag canari".

També exigeixen reforçar els mitjans tècnics i humans a la frontera i establir "mecanismes de coordinació amb les comunitats autònomes per a l'acollida temporal d'immigrants, respectant el principi de solidaritat interregional".

Derogació de la llei d'habitatge

En matèria d'habitatge, els populars recomanen derogar la llei d'habitatge pels "efectes negatius que ha generat", reduir l'IVA al 4% per a la compra i rehabilitació, derogar el decret anti-desnonaments i impulsar reformes legislatives per "lluitar de veritat i de manera decidida contra l'ocupació". També posar a disposició sòl públic per a la construcció d'habitatge assequible mitjançant la col·laboració público-privada, i aconseguir una "administració eficient amb informes sectorials en termini o silenci positiu". Pel que fa a l'educació infantil, reclamen al govern espanyol que es comprometi a finançar a les comunitats autònomes el 50% del cost efectiu de l'escolarització del primer cicle, de zero a tres anys.

Pla de xoc en ferrocarrils

Pel que fa als ferrocarrils, exigeixen un "pla de xoc urgent d'inversions" per "pal·liar a curt i mitjà termini el caos ferroviari". Aquest pla, segons els populars, ha d'incloure "un cronograma amb les mesures per província i el seu cost". També proposen crear un nou mecanisme per "conèixer amb antelació quines inversions es faran en un determinat territori, el seu grau d'abast, matèria i l'execució", així com un "pla d'atenció urgent als passatgers sobre incidències extraordinàries".

També demanen a l'executiu que expliqui com articularà les bonificacions estatals al transport públic a les comunitats autònomes i el seu àmbit temporal, perquè "avui en dia no existeix cap resolució ni tenim coneixement dels detalls de la bonificació", i "aquestes despeses són assumides per les comunitats amb fons propis".

Mantenir les nuclears

Pel que fa a energia, reclamen al govern espanyol que basi la seva política en "evidències tecnològiques, i no en plantejaments ideològics", i per tant "prolongui la vida útil de les centrals nuclears", que són "vitals per donar solidesa al sistema elèctric". També demanen més inversions i una aposta per l'emmagatzematge, a més de "reforçar les interconnexions" i "apostar per les renovables combinades amb l'energia nuclear".

Més professionals sanitaris

Pel que fa a la sanitat, les comunitats del PP reclamaran un increment del nombre de professionals sanitaris, actuar per evitar que es quedin places desertes en Medicina de Família i Comunitària i que es garanteixi un finançament adequat de l'atenció als pacients desplaçats. També que l'Estat financi el 50% de la Dependència i que "respecti" l'autonomia de les comunitats autònomes en la gestió sanitària i la col·laboració público-privada. En matèria de Justícia, reclamen al govern espanyol que retiri el projecte de reforma de la Justícia i que "desisteixi" d'aprovar al Congrés l'avantprojecte de la llei d'enjudiciament criminal.