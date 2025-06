Illa accepta debatre el finançament a la conferència de presidents malgrat el «soroll» del PP: «Tenim la raó»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que "no té cap problema" per discutir sobre el model de finançament a la conferència de presidents d'aquest divendres a Barcelona. Però des d'una doble premissa: l'acord amb ERC està signat i s'ha d'implementar, i qualsevol discussió que es faci en l'àmbit multilateral s'ha de fer des del "rigor" i amb "to constructiu". "No tinc cap problema per discutir-ho, però sempre que hi hagi to constructiu i no per fer soroll, que em sembla que és el que venen a fer alguns", ha indicat Illa durant la sessió de control al president. Es preveu una reunió d'alta tensió pel boicot del PP, que ha aconseguit imposar els seus temes a l'ordre del dia amb l'amenaça de plantar la trobada.

Així s'ha expressat Illa en la resposta al líder de Junts al Parlament, Albert Batet, que ha aprofitat la pregunta per tornar a qüestionar la falta de lideratge del president per la seva supeditació al govern espanyol i als Comuns. "Sense incomodar Sánchez no podrà defensar Catalunya", li ha dit Batet. Illa ha insistit que vol "mirar endavant" i ha repassat les bones dades econòmiques, i ha dit que governa amb un estil de "col·laboració". "Això no està renyit amb defensar els interessos de Catalunya; de fet, és la millor manera de fer-ho", ha indicat. Així, ha insistit que a la conferència de presidents es podrà debatre del finançament, però ha fet una crida a fer-ho amb propostes i amb dades. "Tenim la raó", ha remarcat.

La prioritat d'Illa, però, serà una altra: l'habitatge. Ho ha garantit als Comuns, que li han insistit en aquesta línia. "Per descomptat que divendres ens centrarem en l'habitatge, i seran la comunitat autònoma que desplega polítiques més ambicioses en aquest àmbit", ha dit el president. El portaveu dels Comuns, David Cid, li ha demanat que "no caigui a la trampa del PP", que vol "enfangar" la reunió de presidents per "fer caure el govern espanyol". En aquest sentit, li ha demanat que pressioni la Moncloa per "desencallar" la regulació dels lloguers de temporada. Illa ha insistit que no li tremolaran les cames en aquest camp. "Quan el mercat falla s'ha d'intervenir", ha dit, i ha lamentat expressions contra la regulació de les últimes hores, com ara les de la representant de l'associació de propietaris.

La conferència de presidents prevista per aquest divendres a Barcelona inclourà tots els temes que el PP ha reclamat per carta -amb l’amenaça d’una possible plantada-, “fins a la darrera coma”. "Nosaltres creiem en la institucionalitat d'aquest òrgan i complim amb el seu reglament", ha dit la ministra portaveu, Pilar Alegría, que s’ha preguntat si passar de sis a setze temes en l’agenda a tractar farà més àgil i eficaç la cimera de presidents, i si la petició del PP no pretén més aviat "entorpir el diàleg" durant la cimera.

L'aval a l'amnistia per fer "reflexionar" el Suprem

Més enllà d'això, el president s'ha pronunciat sobre l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a l'amnistia, que encara no és oficial, però s'ha filtrat als mitjans. "És una molt bona notícia i espero que faci reflexionar alguns dels que no estan aplicant la llei", ha dit, en referència al Tribunal Suprem. Aquest missatge va una mica més enllà del que acostuma a dir el dirigent socialista, que fa mesos que es limita a insistir que la llei s'ha d'aplicar i que els jutges han de respectar les decisions del poder legislatiu. En aquest sentit, a preguntes del líder d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, el president ha dit que en una "societat plural els conflictes polítics es resolen en l'àmbit de la política".

Dard pel català al PP

Illa ha aprofitat una pregunta del PP sobre les dades de multireincidència per llançar un dard al seu president, Alejandro Fernández, sobre l'oficialitat del català. El cap del Govern ha demanat al dirigent conservador que pressioni Gènova perquè deixin de bloquejar aquesta carpeta en l'àmbit europeu. "Li demano col·laboració. Sé que vostè hi està d'acord", ha dit durant la sessió de control. El president va ser especialment crític la setmana passada des del Japó pel boicot del PP a l'oficialitat. "Això inhabilita Feijóo per governar Espanya", va dir. Els populars van aprofitar la seva força a Brussel·les per pressionar els governs europeus i impedir la unanimitat en la votació al Consell de la Unió Europea.