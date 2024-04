La campanya dels comuns: no al Hard Rock, sí a negociar un govern amb PSC i ERC

La candidatura de Comuns Sumar a les eleccions del Parlament remarà en una direcció molt similar al que ja es va veure als darrers comicis estatals i tindrà ecos del que ja es va projectar també a les municipals de Barcelona. Així, la campanya farà equilibris entre la reivindicació d'un "model de país" d'esquerres i la defensa de la participació dels comuns en un eventual govern de coalició. "Els comuns són l'única força que pot garantir una majoria progressista" i "ningú s'imagina una majoria progressista sense els comuns", apunten des de la formació, a l'hora d'encaminar el discurs que predominarà els pròxims dies.

Això passa sí o sí per negociar amb el PSC i ERC. En aquest sentit, des de la llista de Jéssica Albiach asseguren que tindran una mà estesa a les converses post-electorals amb aquestes forces, però que també ha quedat clar que saben negociar i defensar les seves posicions, com ha passat amb l'estira-i-arronsa dels pressupostos amb el macroprojecte del Hard Rock. Allò va precipitar el final de la legislatura, després que no hi hagués entesa entre ERC i comuns, mentre els socialistes mantenien també aquesta condició dins del seu pacte. Ara, però, la voluntat d'incidir en la governabilitat dels pròxims anys acosta la força morada a la via conciliadora amb dues formacions que previsiblement aconseguiran més escons que ells a les eleccions del pròxim 12 de maig. "Estem en condicions d'aconseguir noves conquestes des del Govern de la Generalitat". Amb aquest enfocament meridià van sortir també a l'anterior campanya electoral -l'estatal- i els hi va funcionar: van quedar en segona posició en el recompte de vots, només per darrere del PSC.

Pel que fa a la ruta prevista, la candidatura Comuns Sumar començarà la campanya a Reus amb la intenció de mantenir l'escó a la demarcació de Tarragona que van obtenir als darrers comicis catalans, el 2021. Fonts de la llista, però, reivindiquen que "serà una obsessió" arribar a tenir representació per Girona, també. En canvi, Lleida es dona per improbable. Amb tot, els càlculs dels comuns situen uns resultats a les pròximes eleccions que els puguin mantenir i fer créixer lleugerament, vorejant la desena de diputats i millorant els vuit escons actuals.

Per intentar-ho, tindran el suport de Yolanda Díaz, la cap de files de Sumar a l'estat espanyol, almenys en tres ocasions. Està prevista la seva participació als mítins de l'Hospitalet de Llobregat el dissabte 27 d'abril, de Tarragona el diumenge 5 de maig i de Barcelona en el tancament de campanya el 10 de maig. En aquesta última cita també està projectada la presència de l'exalcaldessa barcelonina Ada Colau i del candidat català de Sumar a les europees, Jaume Asens. Ara bé, ningú té la certesa de quan arribaran aquestes dues figures -peces clau de l'espai dels comuns a l'hora de mobilitzar vots- i es podran incorporar al rutina electoral. La seva expedició a Gaza amb La flotilla de la libertad els ha enterbolit el calendari. Sigui com sigui, però, se'ls considera "centrals" i s'intentarà que remin per Albiach d'una manera o una altra.

En el marc discursiu també està previst que els comuns intenti arrossegar els seus competidors cap a un debat del "model de país". Les seves preocupacions es mantindran en les línies d'actuació en què més han incidit els darrers anys, com l'habitatge, l'emergència climàtica o l'educació. I tenen clar que el simbolisme dels macroprojectes especulatius és una líina vermella. "L'aposta pel Hard Rock demostra que ERC, PSC i Junts pensen que l'únic futur possible és la precarietat, més turisme irresponsable, més canvi climàtic i menys serveis públics", asseguren des del partit. Ara, la llista d'Albiach busca ser propositiva i intentar seduir després PSC i ERC per arrossegar-los cap a l'esquerra. Amb la CUP no es fan càlculs, de moment. I amb Junts i la resta de partits que li queden a la dreta es descarta arribar a cap pacte a posteriori.

Amb el lema "la Catalunya que ve" els comuns confien en què Albiach ja és una cara coneguda i també li donaran un protagonisme destacat. Entre els noms que l'acompanyaran als diversos actes organitzats els pròxims dies hi haurà l'escriptor i comunicador Bob Pop, el ministre de Cultura Ernest Urtasun o la filòsofa i escriptora Elisabeth Duval.