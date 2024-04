Eleccions a Catalunya 2024, en directe: última hora de la precampanya

Jéssica Albiach assegura que no pactarà ni governarà amb la dreta, i critica que el PSC i ERC no descartin aliances amb Junts per Catalunya. La candidata dels comuns a les eleccions al 12-M ha lamentat aquest dilluns que no se sàpiga "amb qui vol pactar el senyor que va per davant a les enquestes", en referència a Salvador Illa. Però també ha denunciat que els republicans es plantegin repetir la coalició amb la formació de Carles Puigdemont malgrat la ruptura del Govern. D'altra banda, Albiach ha reclamat "blindar l'acord" per la immersió. I ha rebutjat tant "l'ocurrència d'una xarxa segregada" que ha dit que planteja una part de l'independentisme com un "model trilingüe" que ha assegurat que proposa Illa en aquests moments.