Carles Puigdemont s'encén contra Yolanda Díaz: «El nivell de baixesa moral fa esgarrifança»

Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern espanyol, ha assegurat aquest dijous en una entrevista a Onda Cero que Junts -que va fer costat a la investidura de Pedro Sánchez, que és qui la va triar- té un substrat "classista" i "racista". "Ho han estat sempre, i no em passa pel cap definir Junts com un partit progressista", ha afegit. La reacció de Carles Puigdemont no s'ha fet esperar: "El nivell de baixesa moral a què han arribat els qui es creuen moralment superiors fa esgarrifança. La falta de respecte a l'altre, la falta de rigor, el recurs a la manipulació exactament com fa Donald Trump, descriuen perfectament on se situa avui aquesta esquerra desnortada que governa l'estat espanyol", ha dit.
En un apunt a la xarxa social X, especialment llarg, l'expresident de la Generalitat lamenta -a parer seu- el desconeixement de la ministra de Treball del projecte de Junts: "Les afirmacions tan contundents com les que reitera s'han de basar amb dades i amb fets. Però no ens coneix, no sap qui és el nostre votant ni el nostre militant; viu del mite fundacional de l'espanyolisme a Catalunya, segons el qual tot allò que és català (i catalanoparlant) és de dretes, burgès, sovint especulador i, per descomptat, carlí", remarca el líder de Junts, que l'acusa de "populista" perquè, en lloc de "rebatre", es dedica a "insultar" la formació que dirigeix -i, de fet, va fundar- des de l'exili. Arran de les declaracions, Junts ha anunciat que suspèn les relacions amb Sumar fins que la seva líder rectifiqui.
Es dona la circumstància que Díaz va ser la primera dirigent estatal que va viatjar fins a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont quan s'estava negociant la investidura de Sánchez. La cita, propiciada per Jaume Asens -amic personal del cap de files de Junts a Europa, Toni Comín-, es va celebrar a principis de setembre del 2023. Faltaven dos mesos perquè Junts acabés votant a favor de situar el líder del PSOE a la Moncloa, a canvi de la llei d'amnistia -aprovada el juny del 2024 però encara sense ser aplicada als líders del procés- i d'una taula de diàleg a Suïssa que es va acabar tan bon punt Puigdemont va decidir acabar amb l'acord d'investidura, signat per Jordi Turull i Santos Cerdán.
"La gent que ens vota mereix més respecte de part d'algú que comparteix un espai polític que va preferir pactar amb el PP per fer-nos fora de l'alcaldia de Barcelona. En tot cas, bon vent. La propera vegada, que demani al PP els vots per ser vicepresidenta i potser viurà més bé", reflexiona Puigdemont. Pel que fa a la capital catalana, es refereix al suport dels Comuns d'Ada Colau a Jaume Collboni, que també va obtenir el sí dels regidors populars al consistori per impedir l'accés a l'alcaldia de Xavier Trias, que va guanyar les eleccions municipals del 2023. Puigdemont, a banda, també carrega de manera implícita contra la llista plurinacional d'esquerres que impulsa Gabriel Rufián.