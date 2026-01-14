Collboni defensa la idea de bonificar el 100% de l'IRPF als propietaris: «Va en la bona direcció»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha desplaçat a Madrid per comparèixer al Senat en una comissió en què ha detallat les polítiques d'habitatge en marxa a la capital catalana. Abans, però, en una roda de premsa, també s'ha referit a la darrera gran novetat plantejada pel govern de Pedro Sánchez en matèria residencial. En concret, Collboni ha tancat files amb el plantejament que el PSOE ha posat sobre la taula: bonificar el 100% de l'IRPF als propietaris de pisos que no apugin el preu del lloguer als seus inquilins quan els toqui renovar el contracte. Això afectaria a tots els arrendaments de tot l'estat espanyol. "Donar incentius fiscals em sembla que està bé, perquè no s'ha d'oblidar que el gran proveïdor d'habitatge en aquest país són els petits propietaris", ha reblat el cap de files del PSC a Barcelona.
Aquesta mesura, però, a banda de suposar rebaixar els impostos als propietaris d'habitatges, té una altra particularitat que aixeca polseguera: a aquelles comunitats autònomes en què hi hagi municipis declarats zona de mercat tens -com és Catalunya- ja s'estableix l'obligació legal de no apujar el lloguer del contracte anterior. És el que es coneix com a regulació de lloguers, un fet que ara també s'ha fet extensiu als arrendaments de temporada i per habitacions , al territori català. Així, deixa una paradoxa beneficiosa per als tenidors: si s'apliqués la nova mesura de Sánchez a aquestes zones en aquestes condicions, s'estaria bonificant el 100% d'un impost a tots els propietaris d'habitatges de lloguer pel simple fet de complir la llei.
Malgrat això, Collboni no ha entrat a la lletra petita de la norma i s'ha centrat a valorar la proposta que afectaria a tot l'estat espanyol. Així, ha subratllat que "donar estímuls i seguretat jurídica als petits propietaris perquè no augmentin els preus més enllà de l'IPC va en la bona direcció", si bé l'anunci de la iniciativa no va distingir entre petits i grans tenidors.
Els efectes de tenir els lloguers regulat: aturar el cop
En qualsevol cas, l'alcalde de Barcelona ha destacat que des de l'entrada en vigor de la regulació de lloguers a la capital catalana el preu dels nous contractes s'ha reduït en un 4,9%. Això s'ha produït després d'anys en què no havia parat d'encarir-se el preu dels contractes que se signaven a la ciutat, arribant a fregar els 1.200 euros de mitjana. "La regulació ens permet aturar el cop, guanyar temps perquè hi hagi més oferta i aturar el cop perquè els joves no siguin expulsats", ha afegit des del faristol del Senat.
També ha insistit en la idea, si governa també el mandat següent, de deixar extingir totes les llicències de pisos turístics vigents a la ciutat. Això suposaria deixar 10.000 habitatges d'ús turístic sense aquest ús. Representaria obrir la possibilitat a què aquestes llars passin a ser ocupades per "25.000 persones" de manera permanent, a través de la compra o el lloguer, ha establert Collboni.