Collboni presenta full de ruta i recupera la promesa d'una ajuda pel cost de viure a Barcelona

El govern municipal de Barcelona ja té full de ruta oficial. Són 621 mesures, la gran majoria de les quals tenen a veure amb grans anuncis ja presentats amb anterioritat, com l'acceleració de les obres de la Rambla o l'aconseguiment de 4.000 pisos nous públics. Ara bé, el Pla d'Actuacions Municipal (PAM) també inclou mesures que el PSC havia posat sobre la taula en plena campanya electoral i que fins ara no s'havien tornat a mencionar. La més destacada en aquesta carpeta és la idea de la Renda Barcelona, una ajuda dirigida a famílies vulnerables per compensar el cost creixent de viure a la capital catalana. En campanya es va calcular que l'ajuda podria beneficiar 25.500 persones amb rendes baixes.

Si bé no hi ha cap pla concret pel que fa a la nova renda, encara, el govern es compromet a "impulsar-la". En altres carpetes clau, com la del tramvia, es fan més equilibris. D'entrada, l'executiu de Jaume Collboni fa temps que ha refredat la idea d'entomar la segona part de connexió de la infraestructura per la Diagonal, entre Verdaguer i Francesc Macià. Ara, però, inclouen el projecte de "continuar amb la connexió de les dues xarxes de tramvia" en el PAM. Preguntada per aquesta qüestió, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha defensat que encara no han pres la decisió sobre com actuar en l'àmbit del tramvia per la Diagonal i que esperaran a tenir el projecte executiu de la segona fase la connexió -previst per aquest estiu- per aclarir com ho "entomen".

Entre les més de 600 mesures projectades -que sumen els projectes vinculats a ciutat i els dels districtes- també hi ha la promesa de doblar el pressupost del Pla de Barris o la intenció de dedicar fons europeus per rehabilitat 20.000 pisos de la ciutat, a través de subvencions a la ciutadania. En clau política, també es defensa modificar l'ordenança de civisme o la reserva del 30% d'habitatge protegit, però això requerirà l'acord amb altres forces del consistori. De fet, fa temps que el govern socialista té sobre la taula la proposta per canviar l'actual funcionament de la reserva obligatòria de pisos de protecció oficial a les noves construccions o grans rehabilitacions, però encara no s'ha presentat. De moment, es manté com a objectiu de mandat, tot i que la previsió és activar-ho aviat.

Un tràmit desafiant amb procés participatiu a debat

Aquest pas és un tràmit formal que tots els governs han de fer a l'inici del mandat i que serveix per aglutinar les grans intervencions de ciutat dels pròxims anys. Ara, el govern de Collboni vol portar-ho a la comissió de Presidència perquè el pla comenci a caminar formalment i tot seguit s'obri un procés participatiu d'un mes i mig. De moment, però, no es compta amb els suports explícits de la resta de forces polítiques com perquè el full de ruta quedi aprovat. Laia Bonet ha assegurat que no s'ha negociat el contingut d'aquest pla amb cap partit. En aquest sentit, ha advertit que si l'oposició no permet l'aprovació inicial del PAM, no s'iniciarà el procés participatiu d'un mes i mig que l'executiu socialista tenia preparat. És a dir, que sortiria perdent la ciutadania. Ara bé, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) reclama que aquest procés de participació obert a la ciutadani -perquè es puguin demanar quines inversions i polítiques prioritzar- duri almenys tres mesos.

La mà dreta de Collboni a l'Ajuntament ha remarcat que la proposta de les actuacions municipals és "executiva" i no "declarativa", fent referència a un pla poc estrident però amb intenció de quedar aprovat. Això canviaria el rumb del que ha passat els darrers dos mandats, quan els governs liderat per Ada Colau -amb els socialistes dins l'executiu- van rebre dues negatives pel que fa al PAM. Cap dels dos va prosperar. El primer, de fet, ni tan sols va passar el tràmit inicial. Ara, el PSC intentarà teixir complicitats amb el projecte d'actuacions municipals, també intentant resoldre la imatge de la manca de consens amb els pressupostos municipals, que no han aconseguit cap majoria i que acabaran tirant endavant a través d'una moció de confiança, pròximament.