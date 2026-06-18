Dalmau s'enganxa amb un diputat del PP que vol que els migrants se'n vagin «nedant»

Enganxada aquest dijous al Parlament entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el diputat del PP, Cristian Escribano en una interpel·lació sobre la immigració. Escribano ha criticat les polítiques migratòries de "l'esquerra" i els suposats "fraus en l'empadronament". "Han arruïnat els nostres serveis", ha afirmat, i ha dit que "qui vingui a aquest país a integrar-se és benvingut, però qui vingui a delinquir, porta, ja sigui en avió o nedant", ha afirmat el dirigent conservador. Dalmau ha carregat contra la seva intervenció. "Ha dit que se'n tornin nedant? Sap què significa l'insult a tantes persones que han mort al mar Mediterrani buscant un futur millor? Ha dit això en seu parlamentària?", s'ha preguntat, incrèdul, el conseller.
Dalmau ha defensat tenir debats de fons sobre el fenomen migratori, però ha lamentat que el PP abandoni el debat moral i de valors, i no hagi escoltat les paraules de Papa la setmana passada a Catalunya. "O vostè s'ha equivocat de partit o el seu partit ha perdut el nord completament", ha afirmat, i ha dit que les afirmacions d'Escribano estan "fora de lloc" i que hauria de demanar "disculpes". Però lluny de demanar disculpes, el diputat del PP ha acusat el Govern de fer polítiques "per emparar les màfies que trafiquen amb éssers humans al Mediterrani". "No em doni lliçons de moral, no cola", ha afirmat Escribano, que ha acusat el conseller de "cínic".
En la rèplica, Dalmau ha acusat el diputat de "degradar" el Parlament. "Ha deixat el llistó moral per terra", ha dit, i ha avisat que el PP "s'equivoca amb l'estratègia". "No havien de ser moderats?", ha preguntat, i ha insistit que demanar que els migrants se'n tornin a casa "nedant" és més propi de Vox que no pas del PP. "Dir això no és digna de la seva formació política", ha afirmat, i ha recomanat recuperar els missatges de Lleó XIV. Dalmau ha dit que és "mentida" l'escenari d'inseguretat que dibuixen els populars. "La delinqüència a Catalunya baixa", ha insistit, i ha recordat que s'està ampliant la plantilla dels Mossos i fent polítiques per regenerar els barris.