Denúncia a la Fiscalia per despeses indegudes d’Irene Pardo, dirigent del PP català

Un regidor de Sant Adrià de Besòs ha presentat una denúncia davant Fiscalia contra la també regidora i dirigent del PP Irene Pardo, document al qual ha tingut accés Nació. En l’exposició de motius, Marcos Moisés Martín -elegit en la llista del PP i actualment no adscrit- adjunta la informació publicada per Nació el setembre passat on s’hi feien constar un seguit de despeses de la regidora en benzina i dinars a la zona alta de Barcelona.
En la documentació presentada, el desembre passat, s’exposa que Pardo no viu a Sant Adrià de Besòs, sinó a Sant Andreu de la Barca, des d’on es desplaça a l’Ajuntament i imputa a despeses els seus desplaçaments. També s’hi detalla que en la memòria del grup municipal del PP s’hi fan constar dinars en restaurants a Barcelona, que solien coincidir amb reunions de l’executiva provincial del partit, així com viatges a Madrid on anava per participar en concentracions convocades per la formació.
En la memòria justificativa del 2023 que Pardo va lliurar a l'Ajuntament s’assegurava que l'assignació municipal al grup del PP era de 4.250 euros, dels quals se’n va gastar la pràctica totalitat, tret de 7 euros. Pardo va explicar aleshores que la despesa més gran corresponia a "material promocional" i publicitat. I que les despeses en desplaçament eren per recollir material vinculat a la tasca municipal. De fet, moltes despeses són en restaurants propers a la seu del PP a Catalunya, al carrer d’Urgell, lluny de Sant Adrià de Besòs.
Es dona la circumstància que el Partit Popular prepara el relleu d’una de les seves dirigents, Irene Pardo, al capdavant de Noves Generacions, la branca juvenil del partit a Catalunya, segons han apuntat fonts de la formació a Nació. El seu recanvi estava pendent de fa temps, ja que Pardo té 36 anys i, segons els darrers estatuts del partit, es pot militar a Noves Generacions fins als 31. El que era estrany era la seva continuïtat. Però Irene Pardo és una dirigent amb suports rellevants al partit.
Propera a l’eurodiputada Dolors Montserrat, Pardo està alineada també amb l’equip que dirigeix el PP provincial, presidir per Manuel Reyes. Que fins ara ha tingut vara alta al seu partit ho demostra el fet que en les darreres eleccions espanyoles del 2023, va estar a punt de ser elegida diputada al Congrés. Anava de cinc per Barcelona, però, ai las!, només van ser elegits quatre diputats per la circumscripció.