Dimiteix tota la direcció d'ERC a Igualada després del fracàs de la coalició amb CUP i Comuns

L'executiva local d'ERC a Igualada, formada per 18 persones, ha presentat la seva renúncia col·lectiva dues setmanes després que la militància del partit tombés el preacord al qual va arribar el grup municipal amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns per anar junts a les eleccions municipals del 2027. El resultat va ser molt ajustat, de només tres vots de diferència, i l'executiva local anuncia que ha pres la decisió després d'un "període intens de reflexió". Critiquen que en la votació hi han intervingut "dinàmiques internes" que han "condicionat i influït" en el resultat final. Alhora lamenten la "manca de canals efectius de comunicació" amb la presidència d'ERC i diuen que fa més d'un any i mig que han sol·licitat una reunió amb Oriol Junqueras.
L'executiva d'ERC Igualada lamenta, a través d'un comunicat, que el preacord al qual havien arribat amb els grups de Poble Actiu i els Comuns -anomenat Ara Igualada-, juntament amb desenes de persones independents, suposava una "opció il·lusionant" i "amb capacitats reals de guanyar l'alcaldia" a la capital de l'Anoia. L'objectiu de la coalició era sumar forces per disputar l'hegemonia política en una ciutat governada durant quatre mandats consecutius per Marc Castells (Junts).
"Era un excel·lent acord per Igualada i, alhora, un excel·lent acord per ERC", asseguren, tot afegint que "ara tocava deixar de banda la mirada curta partidista i generar il·lusió amb un projecte per guanyar". "Som plenament conscients que aquesta oportunitat perduda serà recordada durant anys", afegeixen al comunicat. L'executiva assegura que veu amb "preocupació" el resultat de la votació, en el qual va haver-hi 3 vots de diferència, i considera que "més enllà dels criteris estrictament polítics, hi han intervingut dinàmiques internes i elements aliens a la secció local d'Igualada que han condicionat i influït en el resultat final".
A aquesta situació, lamenten, "s'hi suma la manca de canals efectius de comunicació amb la presidència del partit". Asseguren que fa més d'un any i mig que sol·liciten reunions amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, per compartir "reflexions i preocupacions" sobre el projecte local i comarcal i lamenten que "malgrat haver estat acceptada inicialment, no s'ha acabat produint mai". Creuen que és necessari "canviar dinàmiques d'ERC Anoia que s'arrosseguen des de fa massa anys" i "regenerar funcionaments que no són acceptables i que tenen un llarg historial de males decisions que han perjudicat l'organització".
Asseguren que estan "preocupats" per la "persistència d'ingerències en decisions que corresponen estrictament a l'àmbit local, en qüestions clau com la definició del projecte i de les candidatures". "Considerem que aquestes dinàmiques generen tensió, debiliten el projecte i ens allunyen d'obtenir un gran resultat electoral, tal com vam aconseguir a les eleccions municipals del 2019 amb els millors resultats de la història d'ERC Igualada", conclouen al comunicat.
Finalment, des de l'executiva local d'ERC demanen al grup municipal que segueixi defensat el projecte fins al final del mandat per "no generar més inestabilitat al si de l'organització i mantenir la fidelitat i el compromís amb els electors". ERC té tres regidors a l'Ajuntament d'Igualada que formen part de l'executiva que acaba de plegar. De moment, ja hi ha una candidatura per presidir la formació encapçalada per Roger Rodrigo. El partit haurà de celebrar primàries en les properes setmanes per votar el nou lideratge de la formació. Al mateix temps, també s'haurà d'escollir una nova executiva local.