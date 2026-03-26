La militància d'ERC a Igualada tomba la coalició municipal amb la CUP i els Comuns

No hi haurà, almenys per ara, coalició municipal de les esquerres a Igualada. La militància d'ERC ha tombat el preacord al qual va arribar el grup municipal del partit amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns per concórrer plegats a les eleccions municipals del 2027, segons ha pogut saber Nació. Ho ha decidit l'assemblea del partit, reunida aquest dijous al vespre a la capital de l'Anoia, i la proposta ha estat rebutjada per 34 vots en contra (51%), 31 a favor (46%) i dues abstencions (3%). L'actual líder del partit al consistori, Enric Conill, era un dels impulsors de la iniciativa i des de la militància ja s'ha proposat, tot i que de manera no formal, un candidat alternatiu per una llista d'ERC en solitari.
Aquest dilluns, els tres partits van explicar que donarien resposta al moviment ciutadà Ara Igualada, que en les darreres setmanes havia demanat la creació d'una candidatura transversal per gestar un canvi a la ciutat. Segons detallaven, els republicans eren els encarregats de proposar l'alcaldable, mentre que el portaveu del grup el designarien els cupaires. Els set primers llocs de la llista es repartien de manera igual entre ERC i la CUP -amb tres membres cadascun- i un per als Comuns. Igualada ha estat quatre mandats consecutius governats primer per CiU i després per Junts, amb Castells al capdavant.
El preacord incloïa concórrer amb la marca Ara Igualada -sota el paraigües municipal amb el qual concorri ERC- i amb un programa compartit i una imatge comuna. Fa uns dies, el moviment ciutadà Ara Igualada va fer públic un manifest on es demanava precisament aquesta unió de forces en una sola candidatura per construir una alternativa. Aquest preacord era un pas per intentar formar una candidatura conjunta d'esquerres a Igualada, però el soci majoritari per representació parlamentària l'ha acabat tombant. A nivell nacional, fonts consultades apunten que a ERC no es veia del tot clar i la CUP directament no l'avalava.
En els últims comicis, Junts per Igualada va quedar-se a un regidor de majoria absoluta -va treure 10 dels 21- mentre que ERC va ser la força que més vots va perdre amb l'exconsellera Alba Vergés de cap de llista. Els republicans van passar de cinc regidors a tres, i això els va fer caure de segona a tercera força respecte a les anteriors eleccions. En canvi, el PSC va treure'n cinc, un més que l'anterior mandat, i la CUP també va millorar resultats, de dos regidors van passar a tres. Si no hi ha un gir de guió, sembla que els partits concorreran d'igual manera que el 2023.