Front d'esquerres a Igualada: coalició d'ERC, CUP i Comuns

Els grups municipals d'ERC, Poble Actiu (CUP) i Comuns a Igualada han fet públic aquest dilluns a la tarda un preacord per presentar-se de forma conjunta a les eleccions municipals del 2027 sota la marca Ara Igualada. En una compareixença davant de l'Ajuntament, els tres partits han explicat que donen resposta al moviment ciutadà Ara Igualada, que en les darreres setmanes havia demanat la creació d'una candidatura transversal per gestar "un canvi" a la ciutat.
Segons s'ha detallat, els republicans seran els encarregats de proposar l'alcaldable, mentre que el portaveu del grup el designaran els cupaires. Els set primers llocs de la llista es repartiran de manera igual entre ERC i Poble Actiu -amb tres membres cadascun- i un per als Comuns.
En els pròxims dies les assemblees i estructures internes dels tres partits han de decidir si validen aquest preacord. Els diferents portaveus han mostrat aquest dilluns "voluntat d'entesa" per intentar construir una "alternativa de ciutat". Igualada ha estat quatre mandats consecutius governats per CiU i Junts per Igualada, amb Marc Castells al capdavant.
El preacord inclou concórrer amb la marca Ara Igualada -sota la marca amb la qual concorri ERC- i amb un "programa compartit i una imatge comuna, una proposta electoral il·lusionadora, amb compromís de govern progressista, republicà i transformador". El portaveu d'ERC, Enric Conill, ha admès que s'hi ha arribat "fruit d'una espurna ciutadana a la qual calia donar resposta". Fa uns dies, el moviment ciutadà Ara Igualada va fer públic un manifest on es demanava precisament aquesta unió de forces en una sola candidatura per construir una alternativa.
Conill també ha dit que el preacord "ha sigut fàcil i ràpid" perquè hi ha una "voluntat d'entesa i un treball comú amb temes com el comerç, l'habitatge, la mobilitat o el planejament". Segons ha dit, "portem molts anys treballant de manera separada en polítiques molt semblants i la ciutadania entendrà que ara té molta lògica de treballar plegats des d'un bon inici". No ha confirmat si es proposarà com a cap de llista.
El repartiment dels 7 primers noms de la llista
El portaveu de Poble Actiu-CUP, Pau Ortínez, ha estat l'encarregat d'explicar els principals punts del preacord. Així, els 7 primers noms de la candidatura es repartiran entre ERC (3), Poble Actiu (3) i En Comú (1) -sense establir encara l'ordre-. L'alcaldable serà aquella que designi ERC en el seu procediment intern però "sempre que generi el consens de les altres parts". En cas contrari, serà nul. I el portaveu el proposarà Poble Actiu amb "el màxim consens de les altres forces".
Des dels Comuns Igualada, que actualment no té representació al consistori, el seu portaveu Rafa Moya ha explicat que "els agrada el projecte i que creuen que és bo per a la ciutat". "S'obre un llarg camí de negociacions i d'escoltar la ciutadania", ha dit.
I pel que fa al moviment veïnal Ara Igualada, els seus portaveus, Xavi Grados i Pilar Rodríguez, han valorat molt positivament el preacord i han fet una crida a seguir adherint-se al manifest -actualment ja tenen més de 200 adhesions-. "El desig i el canvi és del poble (...) i el canvi està cada cop més a prop", ha dit Grados.
Quatre mandats seguits amb CiU i Junts per Igualada
Aquest preacord és un pas per intentar formar una candidatura conjunta d'esquerres a Igualada, una capital que des de fa quatre mandats consecutius està governat primer per CiU i després amb Junts per Igualada amb Marc Castells al capdavant. En els últims comicis, Junts per Igualada va quedar-se a un regidor de majoria absoluta -va treure 10 dels 21- mentre que ERC va ser la força que més vots va perdre amb l'exconsellera Alba Vergés de cap de llista.
Els republicans van passar de 5 regidors a 3, i això els va fer caure de segona a tercera força respecte a les anteriors eleccions. En canvi, el PSC va treure'n 5, un més que l'anterior mandat, i la CUP també va millorar resultats, de 2 regidors van passar a 3.