Dos dirigents d'ERC a Madrid fitxen per la llista de crítics a la federació de Barcelona

Primers detalls de la llista de crítics a la federació d'ERC a Barcelona. La candidatura Construïm Esquerra Barcelona, encapçalada per la regidora Rosa Suriñach, ha presentat els noms que aspiren a guanyar les primàries a l'òrgan de direcció del partit a la capital catalana, que disputaran contra la candidatura d'afins a Oriol Junqueras i Elisenda Alamany. Entre l'organigrama presentat hi destaquen dos dirigents d'ERC a Madrid: la diputada Pilar Vallugera aspira a la vicesecretaria d'Acció Política i Política Municipal i el senador Joan Queralt es proposa per a la presidència de l'Assemblea de Barcelona.
Suriñach ha presentat l'equip i les línies principals del projecte i ha explicat que la proposta s'ha configurat després d'un procés d'escolta amb la militància. La regidora planteja una direcció de caràcter plural i preveu deixar vacants alguns espais de responsabilitat amb l'objectiu d'incorporar-hi membres d'altres sensibilitats del partit un cop finalitzi el congrés. L'equip presentat també inclou, entre d'altres, Nil Font com a candidat a la secretaria general i Núria Cuenca a la vicesecretaria d'organització i finances.
Segons ha explicat la candidatura, el projecte s'ha elaborat a partir d'un procés participatiu amb militants i simpatitzants, que ha inclòs una trobada oberta amb prop d'un centenar de persones. La proposta planteja una direcció col·legiada i aposta per reforçar el debat intern i la presència política a la ciutat. "Som aquí per construir i créixer", ha afirmat Suriñach durant la presentació, subratllant que la fortalesa del partit resideix en la suma de totes les seves sensibilitats.
Els afins a Junqueras i Alamany també presenten llista
La setmana passada, els afins a Junqueras i Alamany també van oficialitzar el pas de presentar llista a les primàries, encapçalats per Ricard Farin i Núria Clotet. D'aquesta manera, es reeditarà la pugna entre crítics i afins que es va produir tot just fa un any, tot i que amb cares diferents. El passat 26 d'abril, la candidatura dels crítics amb Junqueras i Alamany va ser la guanyadora de les primàries i Creu Camacho va convertir-se en la presidenta de la federació. Però mesos després, al novembre, bona part de la direcció va dimitir pel xoc amb la presidenta, que ara gestiona la gestora fins que hi hagi el relleu.
Per altra banda, els afins de Junqueras van perdre les primàries llavors amb Eva Baró, que ja era presidenta de l'executiva d'ERC. Ara, després de les discrepàncies que van esclatar entre els crítics, els partidaris de la direcció nacional veuen una oportunitat per controlar una de les poques federacions que se'ls resisteix. A Girona, per exemple, els afins a Junqueras ja han pres el control de la formació recentment. Tornant a la capital catalana, la candidatura dels afins, a més de Farin i Clotet, també compta amb Jordi Fernández-Cuadrench, Natàlia Garcia, Carme Balboa i Joan Carles Canela.
El calendari de la votació
Un cop s'ha donat el tret de sortida públic a les primàries, cal tenir en compte el calendari electoral. Primerament, caldrà veure si hi ha més candidatures, ja que hi ha marge per presentar-ne fins aquest dissabte. A partir de llavors, els precandidats hauran d'iniciar la recollida d'avals per ser proclamats candidats i poder participar a la campanya electoral. Finalment, serà el 17 d'abril quan es produirà la votació definitiva entre la militància d'ERC a Barcelona. L'endemà, s'ha de celebrar un congrés per proclamar el guanyador.
D'aquesta manera, ERC s'aboca a una decisió transcendental a Barcelona després de la crisi viscuda el passat novembre. Més enllà de resoldre les tensions internes, la decisió també es prendrà tot just un any abans de les eleccions municipals del 2027. La nova executiva haurà de coordinar-se amb Alamany, que va ser escollida alcaldable del partit a la ciutat tot just fa unes setmanes després que no es presentés cap candidatura alternativa.