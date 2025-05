Dos exalts càrrecs del govern d'Ayuso, imputats per les morts a les residències durant la pandèmia

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Madrid ha citat a declarar com a investigats els responsables de la coordinació sociosanitària a la Comunitat de Madrid durant la pandèmia, Carlos Mur i Francisco Javier Martínez Peromingo. Els dos antics alts càrrecs del govern d'Isabel Díaz Ayuso s'hauran de presentar als tribunals el pròxim dilluns 26 de maig, imputats pel protocol que va limitar l'accés de les persones grans que vivien en residències als hospitals amb diversos "criteris d'exclusió".

Mur era director general de Coordinació Sociosanitària de la Comunitat de Madrid, mentre que Peromingo va ocupar aquest mateix càrrec quan Mur va ser destituït. Es reobre així una causa que havia estat arxivada provisionalment gairebé tres anys abans. Això, arran de la sol·licitud de la Fiscalia Provincial per una denúncia col·lectiva de 109 familiars de víctimes de les residències, coordinada per les entitats Marea de Residències i 7.291 Veritat i Justícia, presentada l'octubre de l'any passat. La denúncia assenyalava diversos alts càrrecs del govern d'Ayuso per la comissió d'un delicte de denegació discriminatòria de l'assistència sanitària, castigat a l'article 511 del codi penal.

