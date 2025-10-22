El Congrés dona el vistiplau a la deducció de 600 euros de l'IRPF per a les persones celíaques

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts la presa en consideració d’una proposició de llei del PP que planteja la creació d’un registre de celíacs i una deducció de 600 euros anuals de l’IRPF per als inscrits “per compensar el sobrecost que assumeixen” en la compra d’aliments. La iniciativa ha comptat amb el suport del de totes les formacions menys Podem, que s'ha abstingut.
Es tracta només del primer pas d'un llarg tràmit parlamentari. Ara passarà a debatre’s en comissió i s’obrirà un període d’esmenes en què els grups podran presentar propostes de modificació.
El text de la proposició de llei recorda que aquest trastorn immunològic afecta entre l’1 i el 2% de la població espanyola, unes 500.000 persones, i que aquestes han d’assumir un sobrecost anual mitjà d’uns 1.000 euros en aliments sense gluten. Malgrat algunes mesures ja adoptades pel Ministeri de Sanitat i la reducció de l’IVA del pa sense gluten al 4%, no hi ha ajudes estatals específiques.
Segons el PP, la deducció de 600 euros de l’IRPF per als celíacs tindria un cost anual de 60 milions d’euros per a les arques de l'Estat, “una quantitat totalment assumible tenint en compte que el 2024 l'Estat ha tingut una recaptació tributària rècord de prop de 300.000 milions d’euros”.
Per això proposa la creació d’un Registre Estatal de Pacients amb Malaltia Celíaca que depengui de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i que s’encarregui de recollir dades epidemiològiques, ajudar en la planificació i gestió sanitària i subministrar a Hisenda el llistat de persones amb dret a deducció.
En segon lloc, proposa establir la deducció de 600 euros anuals de l’IRPF per cada membre de la unitat familiar inscrit al registre, amb la possibilitat de sol·licitar un pagament anticipat i reemborsable per als que no hagin de pagar, en benefici de les rendes baixes.
Els afectats celebren l'avenç
L'Associació Celíacs de Catalunya celebra que el Congrés dels Diputats hagi aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei del PP. L'associació remarca que es tracta de dues "reivindicacions històriques" de les entitats de persones celíaques i subratlla que "és un primer pas històric, però no definitiu". Per aquest motiu, reclamen als partits "aprofitar aquesta oportunitat per donar cobertura real a totes les demandes essencials del col·lectiu".
Des de l'associació reclamen tirar endavant una norma "que doni resposta real a les necessitats" del col·lectiu perquè "encara queda molt camí per recórrer".
En el tràmit, l'associació apunta que es poden incorporar altres propostes i consideren que és "millor" que hi hagi una ajuda directa que una deducció de l'IRPF, ja que aquesta última pot deixar fora famílies perquè tècnicament la deducció anticipada és inviable si no es té l'obligació de fer la declaració de la renda. Plantegen una ajuda amb dos trams, un per a infants i un altre per a adults, i "condicions especials" per a aquelles persones que estiguin per sota del salari mínim interprofessional.
L'associació també indica que la proposta no inclou algunes "reivindicacions essencials" del col·lectiu, com ara la inclusió dels productes específics sense gluten a la cartera nacional de salut o complementària, el foment de la recerca i del diagnòstic precoç, la garantia d'accés a una dieta sense gluten segura en institucions públiques o en restauració i el reconeixement i suport a les persones amb altres patologies relacionades amb la ingesta del gluten.
Segons estimacions de l'entitat, les persones amb celiaquia gasten de mitjana uns 1.000 euros més a l'any en la compra de productes sense gluten.