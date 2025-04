El Govern admet que no pot assegurar la normalitat a Rodalies 24 hores després de l’apagada

24 hores després de la gran apagada, Catalunya ha recuperat pràcticament la normalitat amb l'excepció de Rodalies, que no funciona bé. Les escoles han obert amb normalitat, els hospitals funcionen i l'aeroport i el port també operen com és habitual, tot i que amb alguns retards acumulats. El Govern manté activat el gabinet de crisi per anar fent seguiment de la situació mentre queda pràcticament descartada la hipòtesi del ciberatac i guanya pes la idea que es va tractar d'un problema tècnic, que va provocar una caiguda de la producció elèctrica del 60% en només cinc segons dilluns al migdia. La recuperació es va produir de manera "gradual" perquè fos "estable i segura". El president, Salvador Illa, compareixerà al Parlament per donar explicacions i detallar als grups les actuacions per la crisi elèctrica.

Bona part de la reunió del consell executiu s'ha centrat en l'apagada, una "situació sense precedents", com l'ha definit la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque. El Govern, ha dit, va treballar en les primeres hores afrontant les afectacions, especialment en la mobilitat, comunicacions, salut i la dotació d'aigua. En la xarxa ferroviària, la més afectada per l'apagada, els problemes continuen a Rodalies. La consellera Paneque ha admès que, ara com ara, no es pot assegurar "un desenvolupament normal del servei previst" i ha remarcat que treballen intensament amb Renfe i Adif per recuperar la circulació estable a les línies R1, R2, R3 i R4 durant aquest dimarts.

"No podem assegurar amb els horaris de pas habituals", ha insistit la consellera. L'última actualització estableix que a l'R1, entre Molins de Rei i Maçanet Massanes hi ha servei mínim i circulació restablerta. A l'R2 sud hi ha serveis mínims i circulació restablerts entre estació de França i Cunit. No hi ha servei en el tram entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. A l'R2, entre Castelldefels i Granollers Centre hi ha servei mínim i circulació restablerta a tota la línia. A l'R2Nord entre Aeroport i Maçanet-Massanes, hi ha servei mínim i circulació restablerta a tota la línia. Pel que fa a l'R3, entre l’Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, hi ha circulació d’Hospitalet a Vic, però sense servei en el tram de Vic a Puigcerdà. A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, hi ha servei mínim i circulació restablerta d’Hospitalet a Manresa. En cap cas es pot garantir que els trens passin quan toca.

"Ahir va ser un dia difícil, però en què tothom va respondre de manera cívica i amb mentalitat de país, ocupant el seu lloc per contribuir i ajudar amb generositat, responsabilitat i convicció; el Govern vol donar-los les gràcies", ha dit Paneque. Un agraïment que ha fet extensiu al personal de la Generalitat i treballadors públics, que van ocupar el seu lloc de feina amb "compromís". També a la resta de ciutadania que va permetre que la situació fos "millor" malgrat les dificultats. "Traslladem el nostre més profund agraïment", ha remarcat la portaveu, que ha dit que es va actuar amb "calma i solidaritat" per superar la situació.

Paneque defensa la resposta del Govern

Paneque ha insistit que s'ha actuat d'acord amb els protocols establerts i que la prioritat va ser garantir que hospitals i escoles poguessin operar amb normalitat, i rescatar persones que havien quedat atrapades en ascensors o túnels. Tot plegat, mentre l'oposició al Parlament lamenta la mala comunicació del Govern en les primeres hores de la crisi. "Vam esperar a tenir la informació contrastada i fiable", ha insistit la portaveu, ha tancat files amb la resposta governamental.