El Govern demana «claredat i coherència» a Junts per l'acostament al PP

El Govern ha demanat "claredat i coherència" a Junts en relació al suposat apropament entre el partit de Carles Puigdemont i el PP per fer caure el govern de Pedro Sánchez. "No és coherent dir que defenses Catalunya amb les posicions que té el PP", ha dit la portaveu, Sílvia Paneque. Ha posat d'exemple l'oposició dels populars a l'amnistia, al nou model de finançament o a l'oficialitat del català a Europa. "Junts ha de clarificar i actuar de manera coherent amb allò que diuen defensar, i el que ha dit i fa el PP en relació amb Catalunya", ha dit. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nÉs real l'acostament entre el PP i Junts? Oriol March\r\n\r\n\r\n \r\n