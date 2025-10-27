El Govern i els Comuns acorden tirar endavant la unitat antidesnonaments

El Govern i els Comuns signaran aquest dilluns a la tarda un acord sobre la unitat antidesnonaments, que demà s'aprovarà al consell executiu. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, es reuniran avui per tancar el pacte que ha de crear la nova oficina, tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat Nació.
Aquesta era una de les exigències dels Comuns per començar a negociar els pressupostos, i el Govern ja es va comprometre a activar-ho abans d'acabar l'octubre. Sobre la taula també hi ha el registre de grans tenidors, les sancions a la llei d'habitatge i la regulació dels lloguers de temporada, en tramitació al Parlament. Si tot això es concreta, els d'Albiach no haurien de tenir problema per negociar els comptes de Salvador Illa, però encara faltaran els vots d'ERC, pendents del finançament singular.
Illa ha explicat aquest matí a RTVE-Ràdio 4 que l'executiu signaria avui un acord amb els Comuns sobre habitatge, però no n'ha donat més detalls. A la reunió d'aquesta tarda hi seran la consellera Paneque, la secretària d'Habitatge, Lídia Guillem, i el director general d'Habitatge, Jordi Mas. Per part dels Comuns, hi seran Albiach, i la portaveu adjunta del grup parlamentari, Susanna Segovia. En acabar la reunió, a les 17 hores, hi haurà una roda de premsa per explicar el contingut de l'acord.
Per altra banda, el Govern adquirirà un tercer lot d'habitatges d'InmoCaixa -170 pisos per valor de 150 milions d'euros- fins a arribar a 843 immobles per convertir-los en públics. S'ubicaran a Banyoles, Lleida i Mollet del Vallès. L'executiu negocia una compra de 1.107 habitatges més. En aquest sentit, ha refermat el compromís en prendre mesures per pal·liar l'emergència habitacional.
Durant l'entrevista a RTVE-Ràdio 4, Illa també s'ha obert a estudiar mesures que serveixin per garantir l'accés a l'habitatge i prioritzar-lo com un dret i no com un actiu financer amb el qual guanyar diners.