El Govern i els Comuns negocien dedicar a l'habitatge els 60 milions que costa ajornar la taxa turística

Una majoria no prevista, formada per Junts, PP, Vox, Comuns, CUP i Aliança Catalana, va rebutjar el darrer ple del Parlament que l'increment de la taxa turística entri en vigor a l'octubre i, per tant, es va aprovar que entrés en vigor de manera immediata, aquest mes de maig. PSC i ERC es van quedar sols en l'aprovació del decret que modificava l’entrada en vigor de la norma sobre les estades en establiments turístics. La votació va generar desconcert entre els grups parlamentaris i sorpresa al Govern. En declaracions a periodistes després de la votació al ple, la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, es va mostrar "sorpresa" pel vot d’alguns grups, sobretot dels que estaven en contra de l'increment de la taxa, com és el cas de Junts. Per solucionar la inseguretat jurídica que va provocar l'entrada en vigor de la norma de manera immediata, l'executiu va anunciar que aprovaria en el consell executiu de dimarts un nou decret amb caràcter retroactiu per corregir la decisió del Parlament i tornar a proposar ajornar la nova taxa.

Precisament perquè no torni a passar i garantir que el nou decret tiri endavant a la cambra, el Govern negocia amb els Comuns el seu suport a l'endarreriment de l'entrada en vigor de l'increment de la taxa turística. Què demanen els Comuns a canvi del seu suport? Doncs, tal com han anunciat els de Jéssica Albiach, els seus sis vots estan condicionats a què es garanteixin igualment els 60 milions que calculen que es deixaran d’ingressar amb la demora de la pujada de la taxa turística fins a l'octubre i que es destinin a polítiques d'habitatge. En concret, els Comuns exigeixen que 30 milions siguin per als ajuntaments i els altres 30 per a la Generalitat, i també demanen el compromís del Govern de què la nova taxa entrarà en vigor aquest 2025.

"Des de la conselleria d'Economia i Hisenda estan treballant intensament per arribar als acords necessaris perquè aquest decret prosperi", ha defensat la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que ha subratllat que els Comuns són els interlocutors prioritaris per al Govern en aquesta qüestió. La raó és que el 'no' de Junts a ajornar la taxa -malgrat la seva oposició a l'increment de l'impost- va agafar desprevingut el Govern que, d'altra banda, sí que comptava amb el rebuig dels Comuns a ajornar la taxa per la seva voluntat d'aplicar-la com més aviat millor.

ERC, per la seva banda, ha assegurat que "la voluntat és parlar, negociar i si s'arriba a un acord, millor". No obstant això, els republicans subratllen que la responsabilitat d'aconseguir els vots necessaris per aprovar el decretés del Govern. En aquest sentit, destaquen que la "discrepància" no la tenen amb els de Jéssica Albiach, sinó amb el Govern, que és qui ha de garantir que el text aconsegueix els 68 vots favorables. "Esperem que el Govern hagi fet la feina", ha conclòs el portaveu d'ERC, Isaac Albert.

El decret de l'executiu pactat amb els Comuns -i del qual es vol ajornar l'entrada en vigor- preveu que l'impost turístic dupliqui -i en alguns casos tripliqui- l'import aprovat el 2017, que en el cas dels hotels de cinc estrelles de Barcelona passaria de 2,25 a 7 euros, i dels 2,25 als 6 euros a la resta de Catalunya. Els habitatges d'ús turístic duplicaran la taxa a tot el territori i els vaixells amb estades de menys de 12 hores passaran a pagar 6 euros per dia.