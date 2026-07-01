El jutge ordena la detenció de l'agitador Vito Quiles

El jutge ha ordenat la detenció de l'agitador ultra Vito Quiles per una de les diverses causes obertes que pesen sobre ell, malgrat que no ha transcendit quina ha estat la causant de la deriva policial. Aquest dimecres al matí, agents de la policia espanyola s'han presentat a la seu de la televisió on line on treballa, EDA TV, al carrer de Lagasca de Madrid, per detenir-lo, però en aquells moments no es trobava a la seu de la televisió, motiu pel qual no ha pogut passar a disposició policial.
Així mateix ho ha anunciat l'agitador de l'extrema dreta a través del seu perfil a les xarxes socials, on dedica bona part de la seva activitat: "Un jutge ha ordenat detenir-me després d'una campanya de denúncies massives de l'entorn de Sánchez després de la meva trobada amb Begoña Gómez", ha exclamat Quiles.
Des del seu punt de vista, i fent gala dels seus argumentaris habituals, "el govern espanyol" de Pedro Sánchez està fent servir la justícia per "perseguir" els seus rivals polítics "sense cap motiu": "Ni un pas enrere", ha defensat l'agitador, que creu que l'ordre de detenció que pesa sobre ell respon a motius polítics i a la seva fiscalització -esbiaixada- dels escàndols que envolten el PSOE.
Les causes que envolten Vito Quiles
El pseudoperiodista està encausat per un presumpte delicte d'odi contra una persona amb discapacitat que en 2024 es manifestava contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalia sol·licita per a ell dos anys de presó i la seva inhabilitació per a l'exercici del periodisme durant cinc anys. A banda, l'agitador també està processat per un presumpte delicte de revelació de secrets i assetjament contra la presidenta de Xarxa Elèctrica (REE), Beatriz Corredor. L'acusen de difondre a les xarxes socials l'adreça del seu domicili i fotografies de l'immoble, uns dies després de l'apagada del 28 d'abril de 2025. El cas l'instrueix el Jutjat d'Instrucció número 23 de Madrid, en el qual ja va comparèixer l'agitador el passat 7 d'abril per a prestar declaració.