El món local (sense Aliança) es conjura per preparar un «nou embat democràtic» cap a la independència

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) anima els ajuntaments catalans a "crear les condicions per a un nou embat democràtic", tal com l'Acord Municipalista Catalunya 2025 que l'entitat ha aprovat aquest dissabte durant una trobada d'alcaldes independentistes a Girona. No hi ha estat la batllessa ultra de Ripoll, Sívia Orriols, i tampoc la resta d'alcaldes d'Aliança Catalana, ja que l'AMI ja va avisar fa uns mesos en la presentació de l'acte que no acceptarà la presència de formacions d’extrema dreta.

El manifest resultant de la trobada d'aquest dissabte assegura que el món local "és bàsicament independentista" i que, per tant, cal "fer un esforç per tornar a motivar i a implicar els càrrecs electes locals en la construcció nacional i al defensa dels drets i les llibertats de Catalunya".

El text recorda les consultes populars iniciades el 2009 a Arenys de Munt, les primeres xarxes de municipis sobiranistes i el paper dels ajuntaments durant la consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. També ha proposat als consistoris que promoguin la creació de regidories de llengua catalana i s'impliquin activament per defensar i consolidar el català, així com la pluralitat del país. En aquest sentit, crida a fer front al "relat de por i exclusió" que veu en "alguns actors polítics".

"Des del republicanisme reafirmem que la convivència, la cohesió i el respecte a la diversitat són valors fonamentals per construir poble, ciutat i país", diu el manifest, que defensa que la societat catalana és "diversa, complexa i en transformació constant". Així, subratlla que la pluralitat és una "riquesa que cal defensar com a base per a una democràcia forta i inclusiva".

"Construir cohesió no vol dir homogeneïtzar, sinó reconèixer les diferències i fer possible una vida digna per a tothom, sigui quin sigui el seu origen, llengua o creença. Sense cohesió no hi ha comunitat; sense convivència no hi ha país", afegeix l’Acord Municipalista Catalunya 2025.

L’objectiu de la Trobada i l’Acord és renovar el compromís municipal amb el país i reflexionar sobre qüestions del dia a dia dels Ajuntaments: “Hi ha dos elements claus: un és l’autodeterminació i com afrontem l’estratègia des dels municipis; i l’altre, és el que és cabdal del dia a dia dels municipis, on sovint veiem moltes limitacions i entenem que podríem anar més enllà”, va dir l’alcalde de Girona de la CUP, Lluc Salellas, en la presentació.

Sense lloc per a Aliança Catalana

Amb tot, l’AMI reivindica que continuarà posant límits i que no acceptarà la presència de formacions d’extrema dreta com Aliança Catalana: “Tenim clar que no volem ningú que promogui odis. Tampoc volem gent que no vulgui ser-hi. En alguns casos, càrrecs d’algunes formacions, ja han dit que no volen saber res de l’AMI. Nosaltres tampoc”, va assegurar el president de l’associació catalana, Jordi Gaseni.