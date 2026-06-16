El Parlament acata el TSJC i farà onejar permanentment les banderes catalana i espanyola

Continua la polèmica amb les banderes al Parlament. La cambra haurà de fer onejar permanentment tant la bandera catalana com l'espanyola a la seva façana, a diferència del que s'havia fet sempre i fins ara, quan es fa només en dies de ple. És la decisió que ha pres la mesa del Parlament aquest dimarts, que consisteix en acatar les mesures cautelars interposades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La cambra havia intentat plantar batalla legal a la decisió del tribunal, però aquest finalment ha desestimat el recurs de reposició presentat a l'abril.
Fonts de la mesa han insistit que el criteri de fer onejar les banderes només en dies de ple és correcte: compleix la llei de banderes, és un costum que data de 1981, i va ser ratificat posteriorment en un acord de la mesa del 2009. Ara bé, si bé està en desacord amb el criteri del tribunal, aplicarà la mesura cautelar amb l'objectiu de protegir els funcionaris encarregats d'hissar les banderes. La mesura serà de compliment immediat: aquest dimecres es penjaran les banderes per l'inici del ple però dijous, quan s'acabi la sessió, les dues banderes es mantindran a la façana i ja no es tornaran a retirar.
L'argument és que existeix una llei "basada en el costum" quan el Parlament va acordar el 1981 que les banderes només es penjarien a la façana quan hi hagués un ple en marxa. Una mena d'indicador perquè la ciutadania sabés quan se celebrava un plenari. Aquest costum adoptat fa 45 anys va ser ratificat per escrit per la mesa del Parlament el 2009, fet que per l'actual presidència de la cambra fa evident que existia un consens. Fins que una entitat espanyolista de dubtosa rellevància ha decidit perseguir-ho i el TSJC ho ha avalat. Cal recordar que la llei de banderes dona autonomia parlamentària i que altres cambres autonòmiques de l'Estat també segueixen la política de penjar banderes només en dies de ple.
En tot cas, la sala cinquena del Contenciós Administratiu del TSJC va estimar parcialment la petició de mesures cautelars d'Impulso Ciudadano el passat 20 de març, en el marc d'un litigi per l'exhibició de la bandera espanyola a la cambra. El TSJC va justificar la mesura cautelar en la doctrina del Tribunal Suprem que interpreta la llei de regulació dels símbols oficials, interpretació segons la qual aquest símbol s'ha d'utilitzar tots els dies a tots els edificis oficials. En canvi, el TSJC no va atendre una altra mesura cautelar del demandant, que volia que el símbol també s'exhibís a dins el recinte.