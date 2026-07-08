El Parlament acorda tramitar per la via ràpida la llei contra la compra especulativa d'habitatge

El Parlament ha aprovat aquest dimecres tramitar per lectura única la proposició de llei dels Comuns contra la compra especulativa en zones de mercat tensionat. La proposta ha comptat amb els vots favorables del PSC, ERC, Comuns i CUP, mentre que Junts, PPC, Vox i AC s'hi han oposat, amb l'argument que vulnera el dret a la propietat.
El text modifica la llei d'urbanisme perquè en zones tensionades els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges mitjançant el planejament urbanístic. Aprovar la llei "abans de l'estiu" era una de les condicions de l'acord de pressupostos dels Comuns amb el Govern. S'obre ara el període d'esmenes de set dies hàbils. Tant Junts com el PPC han recordat que portaran la llei al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), fet que dilatarà el procés. Difícilment es podrà aprovar abans de les vacances i el debat ja aniria cap a la tardor.
L'objectiu de la llei és que només es puguin adquirir habitatges per viure-hi, per a la residència d'un familiar, o per llogar-los com a habitatge habitual amb els límits de preu establerts. El text també preveu que excepcionalment es pugui comprar un habitatge diferent de l'habitual quan sigui l'única segona residència del comprador i estigui en un altre municipi. A més, amplia el règim sancionador de la llei perquè es considerin infraccions molt greus tant l'incompliment de les limitacions com els negocis jurídics simulats per esquivar-les.ç
Pendents d'impugnacions
Els Comuns fins a aquest dimarts tenien previsió d'aprovar la llei "abans de l'estiu", tot i que fonts parlamentàries situen l'aprovació després de les vacances, ja que el dictamen del CGE no arribaria abans de l'últim ple del període de sessions. Una sentència del Tribunal Constitucional va avalar el 2017 la reforma del reglament del Parlament que permetia aprovar lleis per la via urgent sempre que no s'exclogués la possibilitat de presentar esmenes.
Arran d'això, fonts parlamentàries recorden que el CGE també s'ha de poder pronunciar sobre les modificacions i, per tant, s'ha d'elaborar el dictamen un cop acabat el període d'esmenes. "Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir aquesta llei, però els asseguro que serà una realitat més aviat que tard", ha advertit en el debat la diputada dels Comuns, Susana Segovia.
Crítiques de la dreta: vulnera el dret a la propietat
La diputada de Junts Judith Toronjo ha retret que es "vulneri" el dret a la propietat i ha considerat que el més "flagrant" és intentar aprovar la llei per lectura única "sense escoltar" la cambra. També hi coincideix la diputada popular Àngels Esteller, que ha titllat la iniciativa d'"atac frontal" a la propietat privada, i ha acusat els Comuns de ser "incapaços" de definir la compra especulativa perquè és un "concepte ideològic i dogmàtic" que no té "categoria jurídica".
D'altra banda, la diputada de Vox Mónica Lora ha assenyalat que l'especulació "no és la causa, sinó la conseqüència" de les polítiques dels Comuns. També ho ha descrit així la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que els retret ser els "màxims instigadors" dels problemes en habitatge.
El termini no és "excusa"
Per part dels republicans, la diputada Mar Besses ha recordat a l'executiu que "no té sentit" tractar fiscalment per igual qui compra habitatge per viure-hi que per treure rèdit econòmic. També ha recordat que el termini reduït d'esmenes que suposa la lectura única "no pot servir d'excusa". ERC s'ha obert a presentar modificacions al text per "millorar-lo".
La diputada de la CUP Laure Vega creu que aquesta llei "encara no és suficient" per acabar amb el problema. Així mateix, la diputada del PSC Eva Candela ha reconegut que la llei ha d'anar acompanyada d'altres mesures, però ha defensat que la regulació contra la compra especulativa "no pot esperar".