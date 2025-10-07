El Parlament elegeix nou senador autonòmic: qui és Juan Milián?

El Parlament es troba a les portes del debat de política general, però tenia deures pendents. Part del ple de la setmana passada va suspendre's per la intercepció de la Flotilla i els assumptes pendents es debaten entre descansos del debat de política general. Així doncs, aquest dimarts al matí el Parlament ha elegit un nou senador autonòmic en un ple específic amb un únic punt que tan sols s'ha allargat un parell de minuts.
El nom del nou senador que el Parlament envia a Madrid el va avançar Nació fa un parell de setmanes. Es tracta de Juan Milián, del PP, que agafa el relleu de Lorena Roldán, ara una de les veus fortes dels populars a la cambra catalana. No ha calgut votació, com sol passar en aquests relleus entre càrrecs de partits, i Josep Rull ha mantingut el rol institucional: "El felicitem i li desitgem tots els encerts en la defensa de la Generalitat", ha sentenciat, abans d'aixecar la sessió i obrir-ne una altra, amb altres assumptes pendents del ple suspès per la Flotilla.
Qui és Juan Milián?
Milián és actualment regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona i, des que Roldán va renunciar a l’escó a la cambra alta, el seu nom era el més repetit en la cúpula conservadora per anar al Senat. Dins del partit, Milián és actualment vicesecretari d’Estudis i Programes del PP català, llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra i considerat un dels ideòlegs del partit, amb obra publicada, sempre bel·ligerant amb el catalanisme.
És un dirigent que en els darrers temps ha actuat al marge de les principals famílies de la formació, però que sempre ha mantingut una bona connexió amb Génova i amb Alberto Núñez Feijóo. De qui ha partit, al capdavall, la decisió. Dins del PP és dels dirigents amb un perfil intel·lectual i es creu que serà útil al Senat per nodrir el discurs de la formació i que “escriuria papers” per a Génova. Milián és un dirigent amb bones connexions amb la fundació aznariana FAES. Un factor aquest que sempre té pes dins dels moviments interns del PP, ja que l’expresident José María Aznar continua exercint una enorme influència sobre la direcció conservadora.