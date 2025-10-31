El PP compara Óscar Puente amb un primat: la ressaca de la compareixença de Sánchez al Senat

El to polític cada vegada és més crispat i més barroer. La darrera exemplificació de la decadència a l'hora de fer oposició i competir a través de la política l'ha fet el Partit Popular i Óscar Puente després de la compareixença de Pedro Sánchez al Senat.
Els Populars han publicat un tuit on citen al ministre de Transports i Mobilitat Óscar Puente i el comparen amb un mico. Concretament, apareix una fotografia d'un simi i a la part inferior de la foto, una altra del ministre espanyol. "A la foto, un ésser poc evolucionat i mancat d'educació i cortesia. Molest i amb tendència a fer sorolls grotescs. Al seu costat, un primat", han publicat al compte d'X del PP.
L'excusa per fer aquest tuit se sosté en el fet que el ministre Puente, hores abans, havia publicat una imatge del president Sánchez i del líder dels populars, Feijóo, en la qual buscava pujar a l'onada de viralitat a X d'aquell moment: les ulleres que havia mostrat el president espanyol. Tanmateix, en el tuit, no només lloava l'aspecte físic de Sánchez, sinó que també desprestigiava l'aparença de Núñez Feijóo. "A l'esquerra 300 mauros (diuen) invertits divinament. A la dreta, diners indeterminats en retocs que et deixen pitjor del que estaves. Superioritat política, ètica i estètica", piulava el ministre socialista.
Tot plegat sorgeix de les ganes d'exposar la seva baralla dialectal més enllà dels hemicicles i dels mitjans de comunicació; des de fa temps, i cada vegada amb major incidència, les xarxes socials són un nou taulell o els partits juguen partides i batalles.
Pedro Sánchez contraataca en el Senat
La compareixença de Pedro Sánchez al Senat va deixar una de les imatges que més s'han compartit a X: ell amb ulleres. Però més enllà d'un nou complement o necessitat visual del president espanyol, també es va fer conèixer la defensa fèrria de Sánchez respecte al finançament del seu partit: "El PSOE té un finançament net, legal i transparent", va indicar davant la cambra controlada pel PP. També va reconèixer haver rebut diners en efectiu del partit, però mai van ser més de 1.000 euros i sempre dins de la legalitat.
La presència del president espanyol davant els portaveus de la dreta i la comissió d'investigació de l'operació Delorne, la qual investiga la trama de corrupció on estan implicats Koldo García, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, també va ser per titllar la comissió de "difamació", en comptes d'investigació.