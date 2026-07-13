El periodista Ferran Espada pilotarà el pla del Govern per impulsar el català al món digital

Els pressupostos del Govern comencen a posar-se en marxa amb el compliment dels primers acords, que té a veure amb la llengua. El periodista Ferran Espada pilotarà el pla per impulsar el català en el món digital. Així ho ha anunciat el fins ara director de Públic, l'edició catalana de Público, que ha agraït la confiança al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per encarregar-li el que creu que és un "projecte de país per treballar amb determinació per la llengua catalana".
Aquesta oficina, que per ara dependrà de la direcció general de Política Lingüística en els Àmbits Tecnològic i Audiovisual, és fruit de l'acord pressupostari entre el Govern i ERC. Tal com apuntava l'acord, el nou ens ha de gestionar un programa de govern de 50 milions d'euros durant tres anys i que tindrà com a objectiu la generació i coordinació d'iniciatives que permetin aconseguir un nivell de presència del català en l'entorn digital i de la nova comunicació social que li permeti actuar de forma normalitzada i competitiva respecte de la resta de llengües. Dit d'altra manera, fer que el català tingui més protagonisme al món digital.
La trajectòria de Ferran Espada
Espada (Vimbodí i Poblet, 1968) és periodista i acumula més de trenta anys de trajectòria als mitjans de comunicació catalans. Va desenvolupar bona part de la seva carrera professional a El Punt, on va formar part de l'equip fundador de l'edició de Tarragona del diari l'any 1996 i posteriorment va dirigir l'edició de les Terres de l'Ebre. Més endavant es va incorporar a El Punt Barcelona, on va exercir com a cap de Política i subdirector abans d'assumir la direcció de l'edició barcelonina.
Posteriorment, Espada va formar part de l'equip directiu d'El Punt Avui com a director adjunt i també va assumir responsabilitats directives a El 9 Esportiu. L'any 2020 es va incorporar a Públic com a director de l'edició catalana. Al llarg de la seva trajectòria també ha col·laborat com a analista en diversos mitjans audiovisuals, entre els quals TV3, TVE i Catalunya Ràdio. És coautor dels llibres Una radiografia social de la llengua catalana i La memòria dels mitjans de comunicació.
100 milions pel català al pacte entre Govern i ERC
El pacte entre el Govern i ERC inclou 100 milions d'euros per a l'impuls del català, tal com va avançar aquest diari abans de la signatura de l'acord pressupostari entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, amb especial focus a l'àmbit digital, on s'hi destinaran 60 milions. Els republicans també han garantit 35 milions d'euros per un paquet de mesures del Departament de Política Lingüística i deu milions per al foment de l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu.
En l'àmbit digital, la mesura més cridanera és aquest programa de govern que destinarà 50 milions d'euros durant tres anys al reforç del català a les xarxes socials. Concretament, aquest pla ha de "generar i coordinar" totes aquelles iniciatives que permetin aconseguir un nivell de presència del català en l'entorn digital que li permeti competir amb la resta de llengües. L'acord entre l'executiu i els republicans també aporta dos milions d'euros per a la Casa de la Creació que van pactar tots dos partits a Barcelona i tres milions més per a la protecció de la llengua i la cultura catalana en la intel·ligència artificial.