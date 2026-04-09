El Poder Judicial diferencia entre català i valencià en l'oferta de cursos per als jutges

El Consell General del Poder Judicial i la Generalitat de Catalunya han signat aquest dijous dos convenis per formar els jutges i membres de la carrera judicial en l'aprenentatge i perfeccionament del català a través de cursos que seran gratuïts i de lliure accés. Una mesura que ja va defensar Mercè Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en una roda de premsa aquest dimecres en què va refermar el compromís del TSJC en l'ús del català, una llengua que per al Poder Judicial és diferent del valencià.
"És la primera vegada que en els plans de Formació Contínua s'oferiran cursos per a l'aprenentatge del català, seguint la línia iniciada en 2024 amb altres llengües cooficials com el valencià o el gallec", expressa el comunicat del Poder Judicial marcant el català i el valencià com a llengües diferents. Una frase que fa referència al conveni signat en 2023 entre la Universitat de València i el CGPJ per a la creació de cursos "d'idioma valencià" pel 2024, que s'actualitza anualment, i ofereix les mateixes activitats i nivells formatius que el conveni signat aquest dijous entre el CGPJ i la Generalitat, i que, a més, s'expressen en la mateixa llengua.
Els cursos que ofereix l'acord signat per la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, tenen com a objectiu millorar la capacitació en l'ús del català al sistema judicial a Catalunya -ja que només un 6% de les sentències són en aquesta llengua-.
Diferents nivells i activitats formatives
El conveni per adquirir les competències en català en l'àmbit judicial preveu dues activitats formatives amb dos nivells: un d'iniciació, que correspon al nivell A2 del Marc europeu de referència, i un altre d'usuari independent, que correspon al nivell B2 d'aquest Marco. A aquests cursos poden accedir tots els integrants de la Carrera Judicial, independentment del seu lloc de destinació, així com l'alumnat de l'Escola Judicial.
Tots dos cursos -tant per al nivell d'iniciació A2 com per al d'usuari independent B2- constaran de vuitanta hores de classe en línia amb professor i vint hores de treball autònom guiat per un tutor. Cada classe tindrà una durada de dues hores i s'impartiran dos dies a la setmana en horari de tarda.
L'objectiu del curs d'iniciació A" és que l'alumnat aconsegueixi un domini bàsic dels usos de la llengua que li permeti desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, a fi de poder resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.
En el cas del B2, l'objectiu és expressar-se d'una manera bastant precisa, fluida i correcta; entendre textos de tipus divers; escriure textos descriptius, narratius o discursius i aconseguir una comprensió general de textos orals en registre col·loquial o de formalitat mitjana, com a diàlegs, notícies, converses, etc. Així mateix, es pretén que sigui capaç d'organitzar i regular el propi discurs, d'interactuar amb l'interlocutor per a resoldre una tasca i de conversar sobre un tema d'interès general.
El segon conveni: formació dels jutges
El segon dels acords subscrits pel CGPJ i la Generalitat és un conveni marc, amb vigència fins al 31 de desembre de 2029, en virtut del qual totes dues institucions es comprometen a col·laborar en l'organització d'activitats de formació i perfeccionament en matèries d'interès pels jutges i magistrats que presten servei a Catalunya. Entre altres activitats, el conveni preveu la celebració de congressos, seminaris, col·loquis i jornades, així com de cursos que impliquin la realització de recerques, publicacions i estudis. També inclou la possibilitat de realitzar estades en centres i institucions de diversa índole, com a mitjans de comunicació, hospitals i col·legis professionals, entre altres.