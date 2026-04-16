El PP i Vox tanquen un acord per investir María Guardiola a Extremadura

El PP i Vox han arribat a un acord per a formar govern a Extremadura, en el qual Vox assumirà una Vicepresidència i dues conselleries, a més del senador autonòmic. Es tracta d'un acord de 61 punts i 74 mesures, que abasten "totes les àrees del Govern i que serà bo per a Extremadura". Així ho ha anunciat la presidenta de la Junta d'Extremadura en funcions, María Guardiola, i el president-portaveu del Grup Parlamentari Vox, Óscar Fernández Calle, en declaracions als mitjans que han realitzat de manera conjunta al Pati dels Tarongers de l'Assemblea.
Després d'arribar a aquest acord, María Guardiola ha sol·licitat al president de l'Assemblea d'Extremadura, Manuel Naharro, que convoqui un debat d'investidura que espera que se celebri el dimarts i dimecres de la setmana vinent, i "de manera immediata" serà la presa de possessió, ha dit. Guardiola ha destacat que el PP i Vox han "acostat postures més enllà de les diferències ideològiques que puguin existir", per la qual cosa al seu judici, "avui es demostra que guanya la democràcia enfront de la crispació, que guanya el diàleg enfront del soroll".
Per part seva, Fernández Calle ha asseverat que l'acord suposa "un molt satisfactori govern per a la regió", que al seu judici "impulsarà a Extremadura com mai abans". El 4 de maig expirava el termini per a tancar un acord, ja que en cas contrari, es dissoldria el Parlament extremeny i es convocarien de nou eleccions. Després de diverses reunions i una investidura fallida el març passat, tots dos partits han segellat finalment aquest dijous un acord.
Tancament dels serrells aquest mateix dijous
Fonts del PP han assenyalat que després d'una trobada de gairebé sis hores divendres passat a Mèrida, les direccions del Partit Popular, del PP d'Extremadura i de Vox van mantenir una trobada telemàtica de diverses hores durant la tarda del dimarts. En aquesta reunió no sols es van confirmar els avanços aconseguits la setmana passada, sinó que es va treballar en un document programàtic amb un elevat grau de concreció. Aquest text no es va tancar de manera definitiva, però sí que va quedar arracada d'aconseguir un acord en alguns punts concrets.
Aquests serrells s'han tancat en les últimes hores a través de l'intercanvi de documentació entre els equips negociadors, han assenyalat fonts dels populars. "Una vegada superades les qüestions programàtiques, les direccions autonòmiques de tots dos partits han formalitzat un acord per a la formalització d'un Govern a Extremadura", han afegit les mateixes fonts.
El PP ha subratllat que Guardiola "ha comptat amb total autonomia per a negociar la configuració del seu Executiu", subratllant que el nombre de càrrecs i el nom de les persones que hauran d'ocupar-los mai va ser motiu de negociació per part dels negociadors de la direcció nacional del Partit Popular (Miguel Tellado i Marta Varela).