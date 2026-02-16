El PSOE repunta i se situa a quasi deu punts del PP, segons el CIS

Pedro Sánchez continua al capdavant pel que fa a intenció de vot i eixampla lleugerament la diferència amb el PP, fins als 9,7 punts. Així ho indica el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que dona al PSOE un 32,6%, lluny del 22,9% que obtindrien els populars si avui se celebressin eleccions. D'aquesta manera, no sembla que l'accident d'Adamuz i la gestió que n'ha fet el govern espanyol passi factura als socialistes. De fet, respecte del baròmetre del mes passat, el PSOE creix quasi un punt i el PP es manté.
Qui creix és Vox. L'extrema dreta passa del 17,7% d'estimació de vot fins al 18,9%. Sumar, amb la incògnita de saber amb quina fórmula es presenta, cau lleugerament fins al 7%, dues dècimes menys que en el darrer baròmetre. Podemos, en canvi, creix una mica, del 3,5% fins al 3,9%. El partit de l'agitador ultra Alvise Pérez, S'ha Acabat La Festa, també puja i passa de l'1,9% fins al 2,4%.
Si ens fixem en els partits catalans, ERC obtindria un 2,5% d'intenció de vot, pràcticament igual que el mes passat. Junts, per la seva banda, passaria de l'1% fins a l'1,2%. EH Bildu i el PNB obtindrien tots dos un 0,8% d'intenció de vot.
Pel que fa a les preocupacions dels ciutadans, l'habitatge és la principal i de manera destacada (42,8%). Justament aquest dilluns, Sánchez ha anunciat la mobilització de 23.000 milions d'euros per construir pisos de manera massiva. La segona preocupació és la immigració (20,3%) i la situació econòmica ocupa la tercera posició (18,1%).
Un 84% vol reformar la Constitució
El baròmetre inclou preguntes sobre la Constitució. La gran majoria (82,3%) creu que ha contribuït al desenvolupament dels drets socials a Espanya, però un 84,3% creu que necessita reformes. D'aquests, un 66,5% apunta que haurien de ser reformes en profunditat. Els canvis que plantegen els ciutadans serien sobretot de drets socials, econòmics i laborals (22,1%). Un 10,9% apunta que caldria reformar el model d'Estat (és a dir, el debat sobre monarquia o república) i un 10,1% abordar canvis territorials.