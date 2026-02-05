El TJUE dona la raó a Puigdemont i anul·la la decisió de retirar-li la immunitat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat la raó a Carles Puigdemont i ha anul·lat la decisió del Parlament Europeu de l'any 2021 de concedir el suplicatori que reclamava el Tribunal Suprem i retirar-li la immunitat. Així ho ha anunciat el tribunal de Luxemburg en una sentència feta pública aquest dijous. Els magistrats consideren que l'Eurocambra no va seguir "l'exigència d'imparcialitat" que corresponia, en un procediment en què hi van+ participar de manera decisiva un membre l'extrema dreta europea que formaven part del mateix grup que Vox i era obertament contrari a Puigdemont i a les tesis de l'independentisme. La decisió del tribunal ja no té implicacions, però sí que és un cop al Parlament Europeu, a l'advocat general de la UE, al Tribunal General de la UE i als impulsors del suplicatori.
El tribunal de Luxemburg canvia de dalt a baix el criteri de l'advocat del TJUE, Maciej Szpunar, un fet poc habitual, i també esmena la sentència del Tribunal General. El setembre passat, Szpunar va avalar la retirada de la protecció parlamentària de Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, a petició del Suprem que volia jutjar-los per sedició, malversació i desobediència. Puigdemont i Ponsatí no es van presentar a les darreres eleccions europees, per tant la decisió del TJUE no els afecta més enllà de la victòria política. En el cas de Comín, sí que va obtenir prou vots per ser eurodiputat, però el Parlament Europeu no li ha acceptat la credencial. Si finalment pot accedir al seu escó i no se li hagués aplicat encara l'amnistia, aquesta sentència podria tenir força, en el sentit que obligaria a fer un suplicatori amb més garanties que el de l'any 2021.
La sentència del TJUE conclou que la designació del ponent dels tres suplicatoris, l'eurodiputat búlgar d'extrema dreta Angel Dzhambazki, no era imparcial. Obertament contrari a l'independentisme i membre del mateix grup parlamentari que Vox, va ser l'encarregat de recomanar l'aixecament de la immunitat per als tres eurodiputats de Junts, una decisió que va ser avalada per la majoria del Parlament Europeu. Per "coherència", el TJUE diu que s'hauria d'haver inclòs Dzhambazki del procediment, perquè formava part d'un grup polític que, a Espanya, era impulsor de la causa penal contra Puigdemont, Comín i Ponsatí. "El ponent es podria percebre com a no imparcial i la seva designació seria contrària al dret a una bona administració", assenyalen els magistrats.
Així, esmena la decisió del Tribunal General i diu que va cometre un "error" quan va concloure que era "irrellevant" que el ponent del suplicatori tingués aquesta proximitat amb Vox. També assenyala que va passar per alt que Dzhambazki va participar, el març del 2019, en un acte amb el secretari general de Vox sota el lema "Catalunya és Espanya", cosa que ja feia indicar les idees del ponent contràries a la independència i a favor del processament dels eurodiputats. Per tot plegat, el TJUE anul·la les decisions del Parlament Europeu d'ara fa cinc anys, perquè es van prendre d'acord amb uns informes que s'haurien de considerar "nuls", ja que la designació del ponent "era contrària a l'exigència d'imparcialitat".