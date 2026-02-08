Elon Musk: un regal per a «Dirty Sánchez»

MADRID | "Estem encantats. Dirty Sánchez serà el nou Perro Sanxe com a revulsiu de campanya". L'ofensiva d'Elon Musk contra el president del govern espanyol és un regal que l'equip de la Moncloa no pensa desaprofitar. Musk és l’antagonista perfecte per al final d'una legislatura que camina pel pedregar. Un enemic extern, poderós, arxiconegut, que polaritza fins a l'extrem i que permet confrontar models i fer propostes. El hype perfecte per mobilitzar l'electorat, deixar el PP desdibuixat i situar Sánchez com a referent internacional davant els nous senyors feudals de les xarxes socials. "Ens pot fer molt de mal, controla l'algoritme", admet a Nació l'equip de Sánchez, però les mateixes veus assenyalen que "cal plantar batalla perquè es pot carregar la democràcia".
I d'això va el discurs que desplega la Moncloa, de la defensa de la democràcia davant els tecno-oligarques com Musk o Pàvel Dúrov, cofundador de Telegram, que ha acusat el president espanyol de pretendre imposar "un estat de vigilància" enviant un missatge directe als telèfons de milions d'usuaris. De contraposar la protecció dels menors als interessos d’uns pocs. En definitiva, d’actualitzar el debat polític més enllà de la picabaralla clàssica dreta-esquerra. La realitat darrere les pantalles supera qualsevol episodi de Black Mirror i Sánchez fa un reset en el discurs progressista per recuperar les essències de la lluita pels drets dels ciutadans. Benvingut, Elon, al tauler de joc de la socialdemocràcia 2.0.
El xoc no és casual. Fa poc més d’un any, el desembre del 2024, Musk va proclamar el seu suport a la ultradreta a les eleccions alemanyes. "Només l'AfD pot salvar Alemanya", publicava a X. Una ingerència que va encendre alarmes a tot Europa. L'algoritme pren partit. En aquells comicis l’AfD va doblar vots i es va convertir en segona força, i la CDU va acabar pactant amb l'SPD per poder governar. Quatre setmanes després, Sánchez obria foc des del Fòrum de Davos proposant als líders europeus tres mesures: posar punt final a l'anonimat a les xarxes, obrir la "caixa negra" dels algoritmes, i fer responsables els directius dels incompliments de lleis a les seves plataformes. Un míssil que no va passar desapercebut.
Propulsió en cinc camps
L'ofensiva de Musk contra Sánchez propulsa el president espanyol en cinc camps. El primer, en lideratge del discurs socialdemòcrata arreu del món. "Només queden Lula da Silva [al Brasil] i Sánchez com a grans referents", afirma la Moncloa. El líder del PSOE podrà anar més enllà del debat tradicional que enfronta l'individu i l'estat. Ara hi ha un tercer actor tant o més poderós que els estats: unes plataformes digitals que prioritzen els seus beneficis econòmics als drets de tots els ciutadans.
Sánchez vol anar més enllà en el flanc internacional. Aquest dijous carregava contra Trump i el discurs MAGA en un article a The New York Times en què defensava la regularització de 500.000 migrants. L'avantatge de la picabaralla amb Musk, però, és que, a diferència de Trump el magnat no pot castigar l'Estat amb aranzels a l'oli d’oliva.
Segon, en el pes a Europa. Malgrat que dubta de la mesura, la Comissió Europea ha hagut d’expressar la seva "solidaritat" amb Sánchez i Macron després dels atacs de Musk i el cofundador de Telegram. "A Europa, exigim responsabilitats a les plataformes, empoderem els nostres ciutadans i protegim els nostres fills", va dir a El País el portaveu de la Comissió per a Afers Digitals, Thomas Regnier. El xoc amb Musk accelera el que a Brussel·les ja comença a percebre’s com una doctrina: regulació, responsabilitat i sobirania digital.
Tercer, en opinió pública. Tot i que encara no hi concreció de com pensa dur a terme la mesura, la prohibició d'utilitzar les xarxes socials per als menors sembla que ha fet diana. No hi ha sondejos actuals, però l’agost del 2025 Ipsos va publicar una enquesta que apuntava que el 82% dels espanyols creia que calia aplicar-la a menors de 14 anys. Ara l'aplaudeixen els experts, les associacions de pares i les escoles. L'scroll infinit, la desinformació, el ciberassetjament i el fracking d'atenció malmeten la salut dels joves. Ho saben els CEO de les plataformes, que apliquen als seus fills una prohibició que critiquen per a la resta.
Un sentiment tan transversal que ha portat el PP i Sumar a discutir al PSOE la paternitat de la mesura, i que ha forçat la ministra Sira Rego (IU) a buscar un nínxol per elevació i proposar la prohibició total de la xarxa X. Només Vox i Isabel Díaz Ayuso han carregat contra Sánchez per atemptar "contra la llibertat" dels joves.
De fons, els discursos que sostenen que propostes com la de Sánchez poden derivar en una censura a les xarxes socials i una retallada dels drets conquerits en els últims 40 anys. Organitzacions internacionals de drets digitals com l'Electronic Frontier Foundation (EFF) i l'ACLU afirmen que prohibicions d'aquest tipus, si no van acompanyades de garanties molt estrictes, poden acabar derivant en mecanismes de filtratge massiu i autocensura.
Un PP incòmode
Quart, en l'àmbit estratègic. La picabaralla entre el líder del PSOE i Musk difumina els actors secundaris. Aquesta setmana Feijóo esquivava preguntes i deia que no entraria "en embolics de Sánchez". Feijóo intueix que el debat beneficia el president espanyol i Vox. "O milmilionaris o polítics progressistes valents", deia el ministre Bolaños. Mala peça al teler per a un líder de l'oposició que no vol contrariar el seu electorat favorable a la prohibició i que veu com Ayuso se li desmarca, un cop més, per la dreta. El seu full de ruta passa per no donar mai la raó al contrincant, i per això, Feijóo va optar per esborrar-se i dir que prefereix parlar "dels problemes dels espanyols".
I cinquè, en el terreny electoral. Sánchez encara el tram final de mandat en hores baixes. Una irrupció de Musk en campanya semblant a la que va fer Alemanya li permetria rendibilitzar la polarització i ordenar el relat de final de legislatura. Musk no és el tema, és l'eina. "Ens serveix perquè els ciutadans siguin conscients del que ens estem jugant", sosté l'equip del president.
Als comicis del 2023, la Moncloa va capgirar en favor seu el meme de Perro Sanxe que utilitzava la ultradreta. Ara, ironitza sobre el Dirty Sánchez de Musk. "No necessitem més, això i una nova cançó Pedro, Pedro’ de Raffaella Carrà, i ja ho tindríem", bromeja una font ministerial. La política contemporània ja no només es juga en lleis i pressupostos, sinó en mems, algoritmes i antagonistes globals.
Però Sánchez també haurà de vigilar els efectes col·laterals del xoc amb Musk. Com diu la Moncloa, el magnat controla l'algoritme i pot incidir amb certa facilitat en l'opinió pública. I l'òrbita mediàtica del PP no trigarà massa a denunciar l'estratègia del president espanyol com un atac frívol i oportunista. Malgrat les limitacions competencials que li recorda Brussel·les, Sánchez haurà de bastir el relat amb mesures reals aprovades al consell de ministres. Serà una de les claus per assegurar l'enèsima vida extra de Dirty Sánchez.