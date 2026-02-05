La ministra de Joventut i Infància planteja «prohibir Twitter» a tota la població

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha posat sobre la taula "limitar o prohibir" la xarxa social X, l'antic Twitter, a tota la població perquè és un espai on "s'estan veient flagrants vulneracions de drets fonamentals". La ministra de Sumar ha elevat encara més el to del govern espanyol contra les plataformes digitals internacionals, després que Pedro Sánchez hagi proposat prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys.
Rego ha plantejat la prohibició total d'X en l'acte Com podem guanyar? L'experiència de les veus joves en l'activisme digital aquest dimecres a la seu dels Comuns a Barcelona, juntament amb la coordinadora del partit, Candela López; l'advocada i divulgadora feminista Carla Galeote i la coordinadora de Joves Ecosocialistes, Marina Rodríguez. Si bé, ha admès que una bona part de les competències per a la regulació de les plataformes digitals depèn de les institucions europees, on considera que s'ha d'exercir pressió. "Els límits s'han de posar als cabdills tecnològics, a les plataformes", ha reblat.
Després que el president espanyol hagi proposat prohibir que els menors de 16 anys puguin tenir comptes en xarxes socials, la ministra ha recordat que aquesta mesura ja està inclosa en el projecte de llei orgànica per a la protecció dels menors d'edat en els entorns digitals, que es troba en tramitació parlamentària en el Congrés. "Ja aborda aquesta qüestió de forma garantista i molt exigent", ha subratllat Rego, que ha afegit que a més d'aquesta mesura també contempla mecanismes d'acompanyament i educació en entorns digitals.
La ministra ha subratllat que l'espai digital és "no és un espai neutral", sinó un espai "profundament antidemocràtic, controlat per uns pocs cabdills digitals que imposen les regles del joc". "Les xarxes socials estan segrestant una bona part de la sobirania popular de molts països", ha afirmat, alhora que ha defensat poder comptar amb un entorn digital profundament democràtic i amb control públic.
Els propietaris de les xarxes socials, en contra del govern espanyol
Les declaracions de Rego arriben després que el fundador de Telegram, Pavel Durov, hagi advertit dels riscos que, a parer seu, comporten les regulacions que Sánchez vol aplicar a les xarxes socials. També l'endemà que Elon Musk, propietari d'X, hagi atacat el president espanyol per la mateixa qüestió.
Durov ha acusat Sánchez d'amenaçar la llibertat d'expressió en un missatge penjat al seu canal de Telegram adreçat als usuaris espanyols. L'empresari recela especialment de la proposta de prohibir l’accés als menors de 16 anys i es mostra preocupat per la possible responsabilitat penal dels directius de les empreses tecnològiques si no retiren amb rapidesa continguts considerats il·legals o nocius. Segons Durov, això podria incentivar l’eliminació preventiva de missatges legítims.