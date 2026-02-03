Musk obre foc contra Pedro Sánchez: «És un tirà i un traïdor al poble d'Espanya»

El magnat multimilionari Elon Musk ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de ser un "tirà" i de trair a Espanya, després d'anunciar aquest dimarts que prohibirà les xarxes socials a menors de 16 anys i perseguirà les plataformes digitals i als seus directius que no retirin continguts "d'odi i il·legals".
"El brut Sánchez és un tirà i traïdor al poble d'Espanya", ha criticat el propietari de X a través d'un missatge en aquesta xarxa social, en resposta a les declaracions del líder de l'Executiu en la Cimera Mundial dels Governs en Dubái.
El magnat s'ha pronunciat així després que Sánchez hagi anunciat aquestes mesures, que s'aprovaran la setmana que ve en el Consell de Ministres. Aquest últim vol obligar les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació d'edat, així com crear un sistema de "rastreig quantificació i traçabilitat" que permeti establir una "petjada d'odi i polarització".
"Els nostres nens estan exposats a un espai en el qual mai haurien de navegar a soles, un espai d'addicció, abusos, violència, pornografia, manipulació. No ho tolerarem més, els protegirem contra aquest salvatge oest digital", ha manifestat Sánchez. Amb l'eina per a rastrejar l'odi pretén "quantificar" aquestes manifestacions en xarxes com a base per a futures sancions perquè, afirma, difondre odi ha de tenir un cost legal, econòmic i ètic que "les plataformes ja no es podran permetre ignorar".
A més vol abordar, al costat de la Fiscalia, les vies per a investigar les possibles infraccions legals d'empreses com Grok, TikTok i Instagram. "Tindrem una tolerància zero en aquestes qüestions i defensarem la nostra sobirania digital contra qualsevol mena de coerció estrangera", ha llançat el president del Govern.