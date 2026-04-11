Els bombers voluntaris es vesteixen de «riders» per reclamar millores laborals «urgents»

Els bombers voluntaris han tornat a denunciar aquest dissabte la seva precarietat laboral amb una bicicletada pel centre de Barcelona, vestits com si fossin repartidors d'empreses a domicili. "Som bombers sense drets laborals i estem controlats per una aplicació com els riders de Glovo", ha criticat el president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, que ha avançat que ja han estat admeses set de les demandes conjuntes presentades per l'entitat a finals del 2025. La protesta, que ha aplegat mig centenar de persones, ha tornat a denunciar una "professionalització encoberta insostenible".
"La nostra precarietat es basa en el fet que la Generalitat es nega a reconèixer que, quan entrem a foc, estem treballant", ha continuat Sitjà. "Tots els bombers tenim una feina d'alt risc i això hauria de comportar el reconeixement de drets com ara cotitzar a la seguretat social, la prevenció de riscos laborals o el reconeixement dels accidents laborals en l'exercici de la nostra feina", ha enumerat el president de Bombers Precaris en Lluita. "El Govern pot posar fi a aquesta situació quan vulgui, ja que només és una qüestió de voluntat política", ha recalcat Sitjà.
La marxa ciclista, que ha comptat amb el suport de Riders X Drets, ha sortit des de les portes del Departament d'Interior i ha fet un recorregut pel Parlament de Catalunya i la plaça de Sant Jaume. Durant el recorregut, els bombers han fet diverses parades per repartir informació i donar a conèixer a la ciutadania el conflicte pels seus drets laborals.
Avança la causa judicial oberta
Els bombers voluntaris han avançat que la causa judicial segueix endavant i que ja han estat admeses a tràmit set de les dotze demandes conjuntes que Bombers Precaris va presentar a finals del 2025 arreu de Catalunya. Les dates de judici estan previstes entre la tardor i l'hivern vinents. Les 7 admissions són: Lleida (25 de setembre de 2026), Figueres (5 de novembre de 2026), Girona (28 de gener de 2027), Granollers (28 d’octubre de 2026), Mataró (27 de gener de 2027), Terrassa (7 d'octubre de 2026) i Reus (18 de febrer de 2027); i hi ha un jutjat on s'està discutint la qüestió competencial que és Sabadell.
"A Tortosa, el jutge ha demanat presentar les demandes individualment (un total de 28) i, dels altres jutjats, que són Barcelona, Tarragona i Manresa, encara no en tenim notícia", ha afegit el portaveu de Bombers Precaris i president de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Mesegué. Les 12 demandes conjuntes apleguen un total de 410 bombers voluntaris, als quals es podrien afegir diverses desenes més pròximament.