Per què els Bombers han hagut de fer més de 40 rescats en només quatre dies?

En les darreres 24 hores, els Bombers de la Generalitat han realitzat onze rescats més. D'aquesta manera, només en els quatre dies festius -des de Divendres Sant al Dilluns de Pasqua-, el cos d'emergències ha hagut de fer un total de 42 salvaments més al medi natural.
Els factors que expliquen tants rescats
Els Bombers ja van advertir abans de la Setmana Santa que serien uns dies complicats. Per una banda, la meteorologia acompanyava. Sense pluja, sol i temperatures agradables, factors que tal com s'esperava, han augmentat la freqüentació al medi natural. Com més gent hi ha, més possibilitat que s'hagin de realitzar rescats.
Aquest bon temps -que també convidava a anar a la platja- contrastava amb grans acumulacions de neu al Pirineu. D'aquesta manera, han coincidit serveis al litoral i alta muntanya. Per exemple, uns excursionistes han quedat atrapades a tocar del refugi Coma de Vaca mentre que ha calgut rescatar des del mar un home que ha caigut en una cala de Palamós.
Tot plegat després d'un hivern marcat pels temporals de pluja, neu i vent. Un fet que, una vegada han arribat els dies festius, ha provocat que els catalans sortissin en massa cap als destins turístics. La guerra de l'Iran, a més, ha afavorit el turisme d'interior. En definitiva, diversos factors que han augmentat la mobilitat i, per tant, l'afluència als espais naturals.
El nombre de rescats contrasta amb el fet que no s'hagi produït cap víctima mortal a les carreteres en tota la Setmana Santa.
Els rescats d'aquest dilluns
Aquests han estat els onze rescats de les darreres 24 hores per part dels Bombers de la Generalitat.
- 20.30h de diumenge, Collbató (Baix Llobregat). Rescat d’una persona que s’ha indisposat entre el Pla de Santa Anna i el Pla dels Ocells, a Montserrat. Els Bombers han activat tres vehicles lleugers dels parcs de Collbató, Gelida i Martorell, han localitzat els dos excursionistes i els han acompanyat fins al Monestir, on esperava una ambulància del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).
- 21.00h de diumenge, Palamós (Baix Empordà). Rescat d’un home que hauria caigut uns 3 metres d’alçada a les roques, des del camí de ronda, a la Cala de la Fosca. L’home havia quedat a una zona d’accés complicat i els Bombers l’han immobilitzat amb la taula espinal i han valorat extreure’l per mar. Una embarcació de Salvament Marítim s’ha aproximat a la zona, els Bombers l’han evacuat fins a l’embarcació amb una llitera niu flotant i l’han dut fins al Port de Palamós, on esperava l’ambulància. En aquest servei han treballat dues dotacions del parc de Palafrugell.
- 21.17h de diumenge, Viladrau (Osona). Recerca d’un home que s’havia desorientat al Matagalls. L’home estava bé, s’havia perdut i no podia emprendre el camí de tornada. Els Bombers l’han localitzat als volts de les 23h al Turó de Sant Marçal i l’han acompanyat fins a on tenia el seu vehicle, il·lès. En aquest servei els Bombers han activat dos vehicles lleugers del parc de Vic i del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) d’Olot.
- 09.39h, Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). Rescat d’un ciclista accidentat amb afectació al fèmur en una pista forestal que surt de la carretera BV-2005. Els Bombers han activat tres dotacions del parc de Sant Feliu de Lobregat, que han localitzat l’home, l’han immobilitzat i l’han evacuat fins a la carretera, on esperava l’ambulància.
- 10.49h, Queralbs (Ripollès). Rescat de dues persones que baixaven flanquejant la neu des del Refugi de Coma de Vaca i no podien continuar. Un helicòpter de rescat de la Unitat de Mitjans Aeris (MAER) amb GRAE d’Olot ha arribat fins a la zona, localitzat a les dues persones i extret fent una estacionària fins l’aparcament de Queralbs.
- 11.41h, Gelida (Alt Penedès). Rescat d’un ciclista accidentat a una pista propera a Can Miquel de les Planes. Els Bombers han localitzat i atès a l’home accidentat i l’han evacuat fins a la masia, on hi havia l’ambulància del SEM. En aquest servei, han treballat dues dotacions del parc de Martorell.
- 12.08h, Begues (Baix Llobregat). Rescat d’un ciclista accidentat a un corriol proper al forn de calç de Cal Lluís del Coscó. Un vehicle lleuger del parc de Gavà ha arribat fins el ferit, que tenia afectació a la cama, l’ha immobilitzat i evacuat fins a l’ambulància.
- 12.39h, Cornudella de Montsant (Priorat). Rescat d’una dona que ha caigut uns 2 metres per un marge al Salt de la Reina Mora. Una vegada els Bombers han immobilitzat a la víctima, que tenia diverses contusions, l’han dut fins a l’ambulància. Els Bombers han treballat en aquest servei amb tres dotacions dels parcs de Cornudella, Prades i Falset.
- 12.59h, Centelles (Osona). Rescat d’una excursionista amb afectació al turmell després de relliscar a la Baga de Riucerdà, mentre feia la ruta de Centelles a Puigsagordi. Els Bombers li han immobilitzat la cama i l’han evacuat fins a l’ambulància. En aquest servei han treballat amb dues dotacions del parc de Moià.
- 14.01h, Begues (Baix Llobregat). Rescat d’un home indisposat a la pista dels Penitents. Els Bombers localitzen l’home afectat amb l’helicòpter de rescat, amb la dotació GRAE de Cerdanyola del Vallès i metge del SEM, l’estabilitzen i l’extreuen de la zona fent un gruatge. Un cop a l’helicòpter, l’evacuen fins a l’helisuperfície del Canal Olímpic, on hi havia l’ambulància.
- 17.06h, Ribera d’Urgellet (Alt Urgell). Rescat d’un home que ha caigut en un camí proper als Secans de Garbes, tenia afectació al genoll i no podia continuar. Les dues dotacions del parc de Montferrer i Castellbò que han treballat al servei han localitzat a la persona afectada, l’han immobilitzat i l’han dut amb la llitera fins a l’ambulància.