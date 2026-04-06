El temps d'aquesta setmana: sol i temperatures quasi estivals

Després del Dilluns de Pasqua, torna la rutina. Una nova setmana -això sí, de quatre dies- marcada per l'estabilitat, el sol i temperatures quasi estivals. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu màximes que a punts de Ponent es poden enfilar fins als 28 ºC -puntualment per sobre-, però que també a les valls del Pirineu deixarà valors molt càlids. En canvi, les màximes al litoral no passaran dels 20-22 graus. Evidentment, les mínimes encara seran fresques. Ja ho diu la dita: "Abril, abrilet: al migdia calor i al vespre fred".
Quin temps s'espera per aquest dimarts 7 d'abril?
Com diria l'"asamblea de majaras (...) mañana sol y buen tiempo". Ens espera una jornada de cel absolutament serè i un sol radiant que dominarà de punta a punta del país. La manca de pluja és total i no s'espera ni un sol núvol que pugui enterbolir el dia, ni tan sols al Pirineu, on el vessant nord també gaudirà d'una calma absoluta.
La suavitat tèrmica serà la gran protagonista. Estem davant d'un episodi d'estiuet avançat, amb una massa d'aire càlid que farà que les temperatures s'enfilin a nivells poc habituals per a principis d'abril. La visibilitat serà excel·lent, un fet que pot començar a canviar de cara a dimecres. Malgrat que no s'esperen pluges, núvols i boirines aniran guanyant terreny.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
L'ambient serà quasi estival durant les hores centrals del dia. Tot i que les nits encara mantenen un punt de frescor primaveral, al migdia el termòmetre es dispararà per sobre dels 25°C a bona part de l'interior, el prelitoral i les valls pirinenques. Només quedaran per sota a la línia de la costa.
- Barcelona: mín. 13 °C / màx. 21 °C
- Girona: mín. 5 °C / màx. 24 °C
- Lleida: mín. 5 °C / màx. 28 °C
- Tarragona: mín. 9 °C / màx. 21 °C
- Tortosa: mín. 8 °C / màx. 24 °C
- Manresa: mín. 2 °C / màx. 27 °C
- Tremp: mín. 3 °C / màx. 27 °C
- Ripoll: mín. 5 °C / màx. 26 °C
- Vielha: mín. 8 °C / màx. 23 °C
De fet, aquest dilluns ja s'han assolit valors de fins a 28 ºC a punts del Segrià. Unes temperatures que, de cara a dimecres, encara podrien ser més altes i fregar els 29 o 30 graus en punts de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i de la Catalunya Central.
Plourà? Hi ha avisos activats?
No i no. Amb l'estabilitat total, no hi ha cap avís de perill activat per part del Meteocat. El perill per vent, neu o mala mar és inexistent.
I a mitjà termini?
Aquesta situació de bloqueig anticiclònic i ambient estival ha vingut per quedar-se uns quants dies. De cara a dimecres i dijous, les temperatures podrien pujar un parell de graus més, fregant els 30 °C en punts de les Terres de l'Ebre i Ponent. La pluja ni hi és ni se l'espera a curt termini. Això sí, la visibilitat pot empitjorar tant per boirines com per l'arribada de pols en suspensió.