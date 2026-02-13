Els Comuns refreden l'optimisme del Govern amb els pressupostos: «Estem lluny»

Sense novetats en la negociació pressupostària entre el Govern i els Comuns. La formació ha constatat aquest divendres que encara són "lluny" d'un pacte pels comptes amb l'executiu tot i haver assolit algun "tímid avenç" en qüestions sectorials. Així ho ha afirmat el portaveu del grup parlamentari, David Cid, en una atenció als mitjans, després de la reunió amb l'executiu al Palau de la Generalitat amb motiu de la negociació dels comptes. Cid ha celebrat l'anunci de la reincorporació del pròxim dilluns del president de la Generalitat, Salvador Illa, i veu positiu si es pot produir una reunió amb el cap de l'executiu: "Tot ajuda".
Cid ha reclamat un "salt" en matèria d'habitatge, amb ajudes al lloguer i prohibint la compra especulativa. El dirigent dels Comuns ha assegurat que continuen "sense una proposta concreta" per part del Govern i que són "lluny" de l'increment plantejat de fins a 1.200 milions del pressupost en habitatge per a fer créixer el parc públic i doblar les ajudes al lloguer. Així mateix, ha reiterat que les qüestions centrals són l'habitatge i els trens, on encara no poden "donar l'acord per bo". Per aquest motiu, el partit tindrà una nova reunió aquest dilluns al Departament d'Economia. També ha exigit la publicació dels informes dels experts per poder negociar sobre una proposta concreta i ha remarcat que és "imprescindible" tancar un acord abans que l'aprovi el Consell de Govern.
Els Comuns, d'aquesta manera, rebaixen l'optimisme del Govern. Fonts de l'executiu han expressat que les converses amb el grup de Jéssica Albiach avancen "a bon ritme" i han valorat "positivament" la trobada per arribar a un acord "com més aviat millor". En la trobada hi ha participat la consellera d'Economia, Alícia Romero; el secretari general d’Economia i Finances, Juli Fernández; i la cap de Gabinet de la consellera, Cristina González. Per part dels Comuns, hi han participat el portaveu, David Cid; la portaveu adjunta, Susanna Segovia, el diputat Andrés G. Berrio, i el coordinador del Grup Parlamentari, Ximo Balaguer.
Crítica al Departament d'Empresa per la gestió de la ventada
Després de ser preguntat per la gestió del Govern pel que fa al temporal de vent d'aquest dijous, Cid ha criticat que davant del risc el Departament d'Empresa i Treball no hagi tingut més "contundència", ja que veu impossible que la societat vagi a treballar per "por de perdre la feina" en una jornada com la de dijous. "Sembla més d'empresa que de treball", ha afegit sobre el departament. A més, ha apuntat que un temporal a l'àrea metropolitana també s'ha de poder gestionar.