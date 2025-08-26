Els diputats de Madrid s'apugen per segona vegada el sou i acumulen un augment del 8,5%

Els diputats de l'Assemblea de Madrid aproven un segon augment del sou base del 0,5% que els deixa una quantitat mensual de 3.883,02 euros bruts. Aquesta pujada es justifica, segons avança El País i com es pot comprovar a l'acta de la reunió de l'Assemblea de Madrid d'aquest dilluns, perquè "cal dignificar la política". També han incrementat, paral·lelament, els complements que reben per exercir càrrecs específics en les comissions de la Cambra o en els seus grups parlamentaris.
Aquesta decisió, que ha comptat amb el suport de PP i PSOE i el rebuig de Más Madrid i Vox, ja suposa la segona vegada que els diputats regionals s'incrementen el sou. El desembre de 2024 ja es va aprovar una pujada del 6% que es basava en la diferència que contemplaven en comparació amb els salaris dels diputats del Congrés, ja que en aquest moment cobraven un 16% menys que els diputats del Congrés.
“L'Il·lm. Sr. Vicepresident Tercer assenyala que cal dignificar la política i que no incrementar les retribucions implica desprestigi cap a la mateixa activitat parlamentària (...)”, se li atribueix haver dit en la transcripció de la trobada al representant del PSOE, segons avança El País.
Però aquesta no és l'última pujada que van experimentar els seus sous. Va ser al juliol de l'any passat que, per primera vegada, els diputats madrilenys van incrementar un 2% els seus salaris base. Totes aquestes dades donen com a resultat un augment total del 8,5% en un any, el que equival a un total de 3.883,02 euros bruts mensuals. Quantitat a la qual s'ha de sumar els complements per càrrecs específics.
Quant cobrarien, aleshores, els diputats de Madrid?
Segons el Reial decret legislatiu 4/2024, que contempla aquestes pujades en Parlaments autonòmics, aquesta pujada dels sous és legal, però no obligatòria i, sobretot, voluntària. De fet, Isabel Díaz Ayuso ha quedat exempta, voluntàriament, d'aquest increment del 0,5%, pel què continuarà cobrant un salari anual de 103.090,32 euros.
“És incongruent que mentre la gent té problemes per a accedir a un habitatge, arribar a fi de mes o omplir la cistella de la compra, en l'Assemblea estiguem a apujar-nos el sou en comptes de posar-nos a treballar a solucionar els problemes dels madrilenys”, explica un portaveu de Más Madrid a El País.
Com a resultat, a més dels 3.883,02 euros de base, s'incrementarien els plus mensuals dels càrrecs de l'Assemblea. El o la presidenta d'aquesta cobrarà un plus mensual de 2.354,72 euros. Per ser portaveu d'un partit, també s'eleva el sou en 2.023,65 euros més. Els complements pels càrrecs de comissions són de 938,73 euros pels portaveus, 750,99 per qui presideix la comissió i 563,23 per actuar com el vicepresident o secretari. La vicepresidència de la Cambra n'augmenta 1.835,73 euros mensuals i les secretaries del Parlament regional i aquelles persones que acudeixen a les reunions de la junta de portaveus, augmentaran en 1.615,45 euros el sou.
“Sempre estem en contra, ens neguem a aquests augments. Però Enrique Ossorio [president de l'Assemblea, del PP], el PP i el PSOE, estan molt obstinats que els diputats de l'Assemblea de Madrid passin a tractar d'igualar-se amb els diputats d'altres Parlaments regionals, dels quals estem molt lluny, i també del Parlament nacional”, han expressat representants de Vox a l'Assemblea en declaracions que avança El País.