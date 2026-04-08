Els estudiants de la UAB tornaran a pintar el mural independentista el 14 d'abril

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) fa una crida a repintar el mural independentista de la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), després que la universitat hagi decidit, a petició judicial, esborrar-lo aprofitant l'aurada de l'activitat al campus per Setmana Santa. La cita serà el dimarts 14 d'abril a les 12 hores: "No deixarem que se'ns surtin amb la seva i tornarem a pintar el mural els cops que calgui".
Els estudiants asseguren que defensar el mural és defensar "la memòria col·lectiva, l'organització estudiantil i la politització dels campus per lluitar per un futur millor". En aquest sentit, el SEPC justifica la "lluita des de les aules" per uns països catalans independents, socialistes i feministes.
El SEPC també ha criticat la decisió de la UAB d'esborrar totalment el mural, quan l'ordre judicial de 2024 impulsada per l’organització espanyolista Impulso Ciudadano, vinculada a S’Ha Acabat i a l'extrema dreta de Vox, obligava només a "tapar-lo" com a mesura cautelar fins que no hi hagués sentència ferma, cosa que encara no ha passat. Representa, diuen, "una vulneració dels drets col·lectius i un retrocés de les llibertats polítiques".
La portaveu nacional del SEPC, Tània Ros, ha situat la UAB com un "referent" pel moment estudiantil i assegura que el mural ha estat "testimoni de totes les lluites dels últims anys". És, afirma, un "producte de la història" i considera que el fet d'esborrar-lo és un "insult" a la lluita del moviment estudiantil. Tal com relaten des del sindicat, aquesta organització espanyola ja fa set anys que intenta esborrar el mural de la universitat a través de la via judicial.
És per això que els estudiants criden a la mobilització: "Si deixem que aquest atac passi sense resposta, estarem obrint la porta a naturalitzar la censura". Amb tot, són conscients del clima que es pot generar dimarts a la UAB. "Intentaran desallotjar-nos, fer venir la policia i que no repintem el mural", alerta la portaveu del SEPC a la UAB, Aïna Granell.