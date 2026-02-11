Nogueras ataca Rufián, ara per Rodalies: «La meitat d'una merda continua sent una merda»

Nou xoc -i ja en van uns quants- entre Míriam Nogueras i Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats. En la intervenció inicial de rèplica a Pedro Sánchez, el portaveu d'ERC ha estat diàfan a l'hora de descriure l'estat de Rodalies: "És una merda". Al llarg del debat, la cap de files de Junts a Madrid ho ha aprofitat per tal de carregar contra els republicans per haver pactat un traspàs del servei que no atorga tot el poder a la Generalitat. "No entenem que ERC hagi renunciat al traspàs integral i hagi negociat una empresa mixta en què Renfe continua sent l’operador i el govern espanyol segueix tenint el poder. Potser ningú li ha explicat, i ja li ho diré jo, que la meitat d'una merda continua sent una merda".
És habitual que Nogueras i Rufián es cobrin factures en el marc dels debats al Congrés, i en aquesta ocasió ha estat la portaveu de Junts la que ha atacat al republicà per Rodalies. ERC, en la investidura de Pedro Sánchez, va pactar el traspàs de Rodalies. Després de negociacions que s'han allargat durant mesos, i ja amb Salvador Illa al Palau de la Generalitat, s'ha posat en marxa una empresa mixta amb presidència nomenada per la part catalana i amb majoria accionarial de l'Estat que haurà d'operar el servei a Catalunya. Unes setmanes més tard, això sí, l'accident a Gelida ha posat de manifest les deficiències del sistema, i Junts pressiona perquè Renfe no sigui la responsable ferroviària del principal servei de tren del país.
Nogueras també ha aprofitat per retreure a Rufián l'acord de finançament que van rubricar a principis d'any Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa. "Un mal finançament maquillat continua sent un mal finançament. Nosaltres seguirem anant a totes: venen amb nosaltres o es queden amb Espanya?", ha preguntat la portaveu de Junts. Es dona la circumstància que, en els últims dies, el portaveu d'ERC a Madrid ha revifat l'operació per bastir una llista plurinacional d'esquerres a l'Estat de cara a les properes eleccions espanyoles, encara sense data. El moviment no compta amb el suport de la direcció republicana i, de moment, de cap dels partits als quals s'apel·la per unir-se.
En la primera intervenció de rèplica a Sánchez, Rufián no ha estat taxatiu a l'hora de demanar la dimissió del ministre Óscar Puente -una decisió que sí que ha exigit Junqueras públicament- i ha elogiat la seva tasca comunicativa després de l'accident d'Adamuz, que va causar 46 morts. "Puente no és Carlos Mazón", ha assenyalat el portaveu d'ERC. En tot cas, li ha retret al ministre el component "classista" que suposa invertir més en alta velocitat que en Rodalies, i ha estat en aquest punt quan ha determinat que els trens a Catalunya funcionen com una "merda". Una frase a la qual s'ha agafat posteriorment Nogueras per atacar ERC per com ha plantejat fins ara el traspàs de Rodalies.