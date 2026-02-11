«S'asseuran al banc dels acusats»: Feijóo eleva el xoc amb Sánchez pels accidents ferroviaris

Les tragèdies ferroviàries viscudes a Adamuz -46 morts- i Gelida -un maquinista en pràctiques mort- han derivat aquest dimecres en una batalla campal entre el PSOE i el PP al Congrés dels Diputats. "Han jugat a la ruleta russa", ha indicat Alberto Núñez Feijóo en el torn de rèplica a Pedro Sánchez, que ha volgut posar l'accent en la seguretat del sistema ferroviari i en el compliment de les mesures de seguretat i de manteniment necessàries. Feijóo ha volgut estendre dubtes sobre el funcionament tècnic d'Adif i també sobre el paper del ministre Óscar Puente. "S'asseuran al banc dels acusats també per això", ha indicat el líder del PP, amb un to especialment elevat en la primera intervenció.
Sánchez ha insistit que la renovació de la xarxa d'alta velocitat s'ha fet amb "empreses punteres" i ha superat tots els estàndards. Es van inspeccionar les 114 soldadures del tram on hi va haver l'accident, i també assajos amb ultrasons. La tardor del 2025 es va verificar que el nivell i l'ample de via complien amb els requisits de seguretat i l'estabilitat necessària de la infarestructura. Hi va haver, això sí, quatre incidències detectades. "Cap d'elles estava relacionada amb l'estat de la via, i totes van ser resoltes amb el procediment estàndard. La via complia tots els protocols de manteniment", ha remarcat el president del govern espanyol. Els protocols, ha dit, "no són infal·libles".
En tot cas, ha volgut ressaltar que el sistema "té carències significatives", però que "no és decadent". "A pesar dels problemes del sistema ferroviari, és un dels millors del món. No ho dic jo, ho diu el novè informe de la Comissió Europea d'operadors. La xarxa té 15.700 quilòmetres, la cinquena més extensa del continent i la segona amb més via ràpida del món, per darrere de la Xina", ha apuntat Sánchez. Cada setmana fan servir el tren 12 milions de persones "en condicions de seguretat, bones freqüències i un preu infinitament més baix" que el d'altres països. Recórrer els 534 quilòmetres que separen Londres d'Edimburg costa més de 100 euros i quatre hores. Amb Barcelona i Madrid és la meitat.
"El sistema no és perfecte, però és segur. En un sistema tan extens hi ha incidències cada dia", ha apuntat, al mateix temps que reclamava "aprendre" del que va passar a Adamuz. Des del 2018, segons Sánchez, s'ha "multiplicat per tres" la inversió en la xarxa ferroviària. La despesa en manteniment ha crescut un 54%, i el manteniment per quilòmetre de via ha passat a 71.000 euros, un augment superior al 50% respecte l'etapa de Mariano Rajoy a la Moncloa. "Entre 2012 i 2018, la inversió en la xarxa es va reduir a la meitat, i ara inverteix el triple que altres països europeus", ha subratllat. També ha volgut insistir en la idea que estaran al costat de les víctimes dels accidents.