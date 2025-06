ERC assegura que la nova empresa de Rodalies garanteix la governança catalana: «Assolim més sobirania»

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha celebrat aquest dijous la creació de l'empresa de Rodalies de Catalunya, i ha assegurat que garanteix la governança plenament catalana: "Assolim més sobirania". Després de quatre mesos de negociacions intenses, Estat, Generalitat, Renfe i ERC han pactat els fonaments de la societat mercantil que operarà el servei de Rodalies a partir de l'any vinent.

En una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, Capella ha destacat que el desplegament del traspàs de Rodalies, "que ha de ser integral", garanteix que la governança estarà en mans de la Generalitat i aixeca "el llistó de l'ambició nacional del país". En aquest sentit, preguntada per si un eventual canvi de govern a l'Estat pot modificar el calendari previst per al desplegament del traspàs, la portaveu republicana ha assegurat que no té "cap dubte que això tira endavant i que no és reversible, com no són reversibles les competències que ha anat assolint Catalunya".

L'exconsellera de Territori, que ha format part de l'equip negociador republicà, ha subratllat que hi ha una agenda prevista i que la creació de la nova empresa materialitza els acords d'investidura entre el govern espanyol i ERC "en benefici de més autogovern". Així, ha afirmat que no es tracta "d'una filial de Renfe", sinó una nova operadora que garanteix tant els drets dels treballadors com el dret a la mobilitat dels catalans amb una gestió des de la proximitat.

Capella, que ha insistit que un traspàs d'aquestes característiques no es pot "materialitzar d'un dia per l'altre", ha afirmat que "és un traspàs integral i la titularitat acabarà sent 100% de Catalunya, una empresa plenament catalana, perquè la governança i qui la presidirà, que és qui prendrà les decisions importants, serà la Generalitat". Així, ha conclòs que els ciutadans notaran aquest traspàs per una "millora del servei públic amb més eficiència".

Majoria accionarial de Renfe

Els documents acordats fixen que la nova empresa estarà dins del grup Renfe, perquè la majoria accionarial serà de Renfe, fruit de l'acord que es va assolir fa uns mesos amb els sindicats, davant la pressió dels treballadors. L'argument que han donat el Govern i el Ministeri, i que té l'aval d'ERC, és que d'aquesta manera es protegeixen els drets laborals i de mobilitat, i es facilita l'arrencada de la nova societat pel que fa a llicències per operar i seguretat. Els acords fixen que això serà així "en una primera fase", però no es detalla quan canviarà.

En una roda de premsa per anunciar la creació de l'empresa, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, han defugit un possible escenari de canvi de govern a la Moncloa, en un moment de crisi profunda al PSOE, i si això podria alterar els calendaris o el futur del traspàs. "No contemplem ni en el curt ni en el mitjà termini un canvi de govern; en els futurs governs hi haurà una empresa constituïda, amb unes regles, i qualsevol canvi implicarà l'acord entre governs i sindicats", ha afirmat la consellera. A tall d'exemple, el primer traspàs de Rodalies es va pactar l'any 2010 i els successius governs del PP no ho han revertit. Les parts confien que, en cas de canvis a l'Estat, el traspàs pactat i els passos fets no es puguin tirar enrere.

Els Comuns celebren l'acord, però demanen solucionar les incidències

Els Comuns han assegurat que l'acord per a l'empresa mixta "va en la bona direcció", però han demanat que el traspàs sigui compatible amb la millora del servei. "Menys cofoisme i celebracions i més arremangar-se per solucionar les incidències", ha dit el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, en una roda de premsa posterior a l'anunci de l'acord. Cid ha insistit que la nova empresa "no pot ser una excusa per a no afrontar els problemes que pateix el servei. "El traspàs no pot suposar una dilatació de les millores que necessita la xarxa, els ciutadans no ho entendrien", ha conclòs.